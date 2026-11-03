بداية التداول على أسهم بنك القاهرة بأكثر من 36 مليار جنيه

انطلاق تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36 مليار جنيه وغطاء عرضي فاقت 27 مرة في خطوة تاريخية

أعلن بدء التداول الرسمي على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك المصرية، في احتفالية كبيرة حضرها الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم. وقد شاركت في هذه المناسبة المهمة، التي تعبر عن مرحلة جديدة في سوق المال، عدد من كبار المسئولين، بما في ذلك حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة. كما حضر الاحتفالية عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في القطاع المصرفي مثل محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي ل بنك القاهرة.

رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي والأسواق المالية

خلال كلمته في هذا الحدث، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته الكبيرة بحضوره حفل تدشين التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، واصفاً هذا الحدث بأنه يمثل خطوة فارقة وجوهرية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة. وأوضح أن هذا الطرح يعتبر أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، مما يجعله تتويجاً لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة. تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، مما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي الشامل.

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ثقافة المستثمرين في قوة القطاع المصرفي المصري

من جانبه، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الكبير الذي شهده طرح بنك القاهرة العريق في البورصة المصرية، والإقبال الهائل من المؤسسات الاستثمارية الدولية، يمثلان شهادة ثقة واضحة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري. وأشار إلى أن هذه الثقة تجسدت من خلال اهتمام مؤسسات عالمية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد، مما يعكس الثقة العميقة في الاقتصاد المصري وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. وأكد أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

تكامل مؤسسي لإدراج أكبر شركة في السوق

في كلمته خلال الفعالية، قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق. وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزاً من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. شمل هذا التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

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قراءات تاريخية وأرقام قياسية في الطرح العام

في السياق نفسه، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن احتفالنا اليوم في هذا المقر التاريخي ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة يدشن مرحلة جديدة وفارقة في مسيرة سوق المال، حيث نسجل معاً إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه. وشدد على أن هذه الخطوة الاستثنائية لا تمثل مجرد إدراج لكيان مصرفي عريق تأسس عام 1952، بل هي برهان عملي ورسالة ثقة قاطعة في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب وتغطية طروحات مليارية ذات ثقل استراتيجي. وأكد أن معدلات الإقبال القياسية التي شهدها الطرح تؤكد هذه الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة عبر طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم.

النتائج المالية وخطط التطوير المستقبلية

وأضاف رئيس البورصة أن هذا النجاح التاريخي يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال خطط التطوير المؤسسي وتعميق السيولة في البورصة المصرية، بما يواكب مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى الإقبال المؤسسي والدولي الواسع على شريحة الطرح الخاص، مشيرا إلى أن هذا الطرح استطاع استقطاب أكثر من نصف مليار دولار تم تحويلها من الخارج. كما أشار إلى أن طرح بنك القاهرة يُمثل علامة فارقة في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، باعتباره الطرح الأكبر على الإطلاق، حيث شمل طرح 6,862,500,000 سهم، بنسبة تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك البالغة 15,250,000,000 سهم، وبقيمة إجمالية للطرح بلغت 36,371,250,000 جنيه مصري. مما يعكس قيمة سوقية للبنك تُقدر بنحو 80,825,000,000 جنيه مصري، في حين يبلغ رأس مال البنك المصدر 30,500,000,000 جنيه.