بدر عبد العاطي وجان نويل بارو يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في باريس

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، لبحث تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

أعلن السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التقى يوم 10 نوفمبر نظيره الفرنسي جان نويل بارو ، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري ل مجموعة السبع مع الدول الشريكة. ويُعقد الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس.

ثمّن الوزير بدر عبد العاطي الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبراً أن ذلك يعكس العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس emmanuel ماكرون، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.

Also read طالب يتهم مترجما بالنصب عليه في كفر الشيخ بعد اكتشاف عدم اعتماد جامعة بالخارج

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وآليات تطويرها

أشاد بدر عبد العاطي بالإنجاز الذي تحقق في رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2025. وبحسب البيان، تجلى هذا التطور بوضوح خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

وأكد الوزير أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات، وتشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. ويعكس هذا التوسع في الملفات تنوع أدوات التنسيق بين القاهرة وباريس.

Advertisement

كما أثنى بدر عبد العاطي على الدور الذي تضطلع به الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في دعم الخطط والجهود التنموية المصرية. وأشار إلى إسهامات الوكالة في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، والتي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين المصريين.

وتناول الوزيران مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، مع التأكيد على أهميته الاستراتيجية للبلدين. ويُعد المشروع، وفق ما ذكره البيان، أحد الركائز الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالي النقل والبنية التحتية.

موقف مصر من التصعيد الإقليمي والأزمة السودانية

شدد بدر عبد العاطي على ضرورة منع تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي وتعزيز قنوات الحوار. وجاء ذلك خلال مشاورات الوزيرين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المحتمل.

وحذر الوزير المصري من أن أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي، وعلى استقرار الاقتصاد العالمي. وخص بالذكر أمني الطاقة والغذاء بوصفهما من أكثر الملفات حساسية في هذا السياق.

وفيما يخص السودان، استعرض بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. كما أدان ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات، أسفر عن تدمير عدد من المنشآت المدنية الحيوية.

Advertisement

ودعا الوزير إلى إطلاق عملية سياسية تقودها السودان وتكون ملكيتها للسودانيين أنفسهم. أما في اليمن، فقد جدد بدر عبد العاطي تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

انعكاسات التنسيق المصري الفرنسي على المواطنين والمنطقة

تنعكس مشروعات التعاون بين مصر وفرنسا، وفق ما ورد في البيان، بصورة مباشرة على حياة المواطنين المصريين، خصوصاً المشروعات التنموية التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية. ويرتبط مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة بتحسين خدمات النقل والبنية التحتية في العاصمة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يرى الجانب المصري أن خفض التوتر وتجنب المواجهات العسكرية شرط أساسي لحماية أمني الطاقة والغذاء. ويرتبط استقرار هذين الأمنين مباشرة بالأسواق التي يعتمد عليها المواطنون في معيشتهم اليومية.

لم يحدد البيان موعداً لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي أو تواريخ محددة لتنفيذ المشروعات المذكورة، لذا تبقى المتابعة مرتبطة بما تعلنه الجهات الرسمية في البلدين لاحقاً.