بدر عبد العاطي يتابع إعداد إطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي

يتابع وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعدادات إطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي لتعزيز حوكمة التمويلات التنموية وإدارتها في مصر.

أعلن وزير الخارجية و التعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي انتهت من مرحلتها التجريبية الأولى، وأنها أصبحت على أهبة الاستعداد للإطلاق الرسمي في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي مع عدد من قطاعات الوزارة، لبحث تطورات الإعداد لإطلاق هذه المنظومة ضمن جهود الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

المنظومة الوطنية الموحدة تبدأ مرحلة الإطلاق الرسمي

تتمثل المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي في منصة حكومية واحدة تدير وتتابع بيانات التمويلات التنموية والمشروعات. وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على وضع إطار حاكم ومتكامل يتيح الوقوف بدقة على موقف المشروعات التنموية ونسب الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المقررة.

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استعرض الاجتماع أطر عمل المنظومة الإلكترونية، ومن بين وظائفها متابعة كل مشروع في مراحله المختلفة، بدءا من التفاوض مع الشركاء وصولا إلى مرحلة التنفيذ. كما تربط المنظومة الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة ويرفع كفاءة توجيه الفرص التمويلية واستغلالها.

وتهدف هذه الآلية، وفقا لما أوضحته الوزارة، إلى ربط توجيه التمويلات بأولويات الدولة وخططها التنموية، بدلا من التعامل مع كل مشروع أو تمويل بشكل منفصل. ويعني ذلك أن الجهات المعنية ستعمل على قاعدة بيانات واحدة محدثة، تسهل اتخاذ القرار بشأن المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاهزة للتنفيذ.

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دور الوزارة والجهات الوطنية في تنسيق التمويلات

شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات. ويستند هذا التنسيق إلى أن الجهات المستفيدة هي من تنفذ المشروعات على أرض الواقع، بينما تتولى الوزارة الحفاظ على العلاقة مع شركاء التنمية وإدارة قنوات التفاوض.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع سفارات مصر بالخارج، باعتبارها حلقة وصل مباشرة مع شركاء التنمية في الدول والمنظمات المانحة. ويهدف هذا الدور الميداني إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية المتاحة، وضمان وصول المعلومات الدقيقة عن الفرص التمويلية في وقتها.

وذكر عبد العاطي أن إطلاق المنظومة يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة. ويرى أن هذا التكامل سيساعد على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات القائمة، من خلال توحيد المرجعية التي تعتمدها الجهات المختلفة عند التعامل مع الشركاء الدوليين.

أثر المنظومة على متابعة المشروعات التنموية

ستمنح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي الجهات المعنية رؤية واضحة لحالة كل مشروع تنموي ممول من الخارج، من حيث نسب الإنجاز والإجراءات الجارية للسحب من التمويل. وبذلك تصبح متابعة المشروعات قائمة على بيانات محدثة بشكل مستمر، بدلا من الاعتماد على تقارير دورية متفرقة.

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وتشير الإجراءات التي استعرضها الاجتماع إلى أن المنظومة ستكون مرجعا موحدا لكل الجهات التي تتعامل مع التمويلات التنموية، وهو ما يسهل مراقبة الالتزامات المالية المقررة لكل مشروع. كما يسهم ذلك في تحسين حوكمة الإنفاق على المشروعات الممولة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

ولم تحدد الوزارة في هذا الاجتماع موعدا محددا للإطلاق الرسمي للمنظومة، واكتفت بالإشارة إلى الاستعداد لإطلاقها في أقرب فرصة بعد انتهاء المرحلة التجريبية الأولى. ومن المنتظر أن تتابع الوزارة الخطوات التالية مع القطاعات المعنية وسفارات مصر بالخارج وشركاء التنمية حتى يتم التشغيل الكامل للمنظومة.