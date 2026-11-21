اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في أسوان يجمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم وحدة السودان.

في خطوة دبلوماسية هامة تعزيزاً للأواصر التاريخية، عقد دكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي ال مصر ي، اجتماعاً رسمياً يوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر الجاري مع محيي الدين سالم ، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق. وقد جاء هذا اللقاء على هامش فعاليات النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مما يعكس الاهتمام الكبير من الجانبين بسير الحوار السياسي والتعاون المشترك في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية والمشاورات الدبلوماسية

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجيه المصري قد أشاد بشكل مباشر بمخرجات الجولة الثالثة من مشاورات آلية ٢+٢ التي جمعت وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، والتي عقدت مطلع الشهر الجاري. وأشارت التصريحات الرسمية إلى أن هذه الاستشارات تجسد نمواً ملحوظاً ومستداماً في العلاقات المصرية السودانية، مما يتماشى تماماً مع الروابط الوثيقة والوشائج التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

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وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على الاهتمام البالغ لدى مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان، خاصة في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مع ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية بشكل كامل.

موقف مصر الثابت ووحدة السودان

شدد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، ودعا بشدة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأشار إلى أن مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي والميثاق الأفريقي لتنظيم العلاقات بين الدول، مؤكدةً أن الاستقرار في السودان هو مصلحة قومية مصرية.

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كما أكد وزير الخارجية المصري على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود الرباعية الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وصرح بأن هذه الجهود تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه، في إطار من المسؤولية الإقليمية والدولية.

مواقف الجانب السوداني والخطوات المستقبلية

من جانبه، أشاد الوزير السوداني محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي. أعرب عن تقديره العميق والدائم لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين.

ويتوقع خبراء العلاقات الدولية أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وستستمر المفاوضات بين الجانبين لمناقشة آليات دعم التنمية المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار الإقليمي.