بدوي وديميتريو يوقعان إعلان شراكة استراتيجية بين مصر وقبرص

مجلس النواب المصري والقبرصي يعززان العلاقات الثنائية عبر إعلان شراكة استراتيجية يهدف لتعزيز الاستثمار والتعاون البرلماني والتجاري بين البلدين.

التقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ال مصر ي أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب ال قبرص ي، اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص. وقد ركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون البرلماني والتشريعي بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة.

تفاصيل الاتفاق والاستثمار المشترك

أكد المستشار هشام بدوي خلال اللقاء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مشيرا إلى التوقيع مؤخرا على الإعلان المشترك الرامي إلى الارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقد أعرب رئيس مجلس النواب المصري عن اهتمام مصر الكبير بتعميق التعاون في مجالات الاستثمارات المتبادلة، والتجارة البينية، مما يفتح آفاقا جديدة لتنمية الاقتصاد المشترك.

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وشدد الجانب المصري على ضرورة تشجيع تبادل الزيارات بين اتحادات ودوائر الأعمال في البلدين، من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها بشكل فعال. ويأتي هذا التركيز على الجانب الاقتصادي ليكون مكملا للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تسعى لترسيخ دعائم التعاون المتبادل بين القاهرة ونيقوسيا.

مواقف الجانبين والتعاون الأوروبي

من جانبها، أكدت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، واصفة مصر بأنها أهم حليف وشريك استراتيجي ليس فقط لقبرص بل للاتحاد الأوروبي ككل. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وقبرص بوصفه رافدا مهما لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

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كما لفتت رئيسة المجلس القبرصي النظر إلى دور مصر المحوري في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهود مصر المستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد جاء هذا الثناء في ظل الظروف والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، مما يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في حفظ الأمن والاستقرار.

الزيارة والتضامن الإنساني

عقب المباحثات، اصطحبت أنيتا ديميتريو المستشار هشام بدوي في جولة داخل مجلس النواب القبرصي، حيث استعرضت دور المجلس واختصاصاته، بالإضافة إلى آليات وأدوات عمله في أداء المهام المنوطة به. وخلال الجولة، دون المستشار هشام بدوي كلمة في دفتر تشريفات المجلس، أشار فيها إلى سعادته البالغة بزيارة جمهورية قبرص في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.

في ختام الزيارة، عقد المستشار هشام بدوي وأنيتا ديميتريو مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث استهلت رئيسة المجلس القبرصي حديثها بتقديم التعازي لمصر في حادث قطار العياط، مؤكدة تضامن قبرص مع مصر في هذا الحادث الأليم ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما شددت على أن هذه الزيارة تمثل امتدادا طبيعيا لأواصر الصداقة التاريخية والمشاعر العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن خالص تقديره لكلمات العزاء والمواساة الصادقة المقدمة من نظيرته القبرصية بشأن ضحايا حادث تصادم قطار العياط، مؤكدا المتابعة الدقيقة للأحداث والدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين. وأكد رئيس مجلس النواب المصري على الرغبة الصادقة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة، خاصة في المجال البرلماني والتشريعي.