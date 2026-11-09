برايتون يقترب من وصافة الدوري الإنجليزي ونجاة مانشستر يونايتد في مرمى أستون فيلا

فوز برايتون يقربه من وصافة بريميرليغ ونجاة مانشستر يونايتد بـ التعادل 4-4 أمام أستون فيلا، بينما يعاني مانشستر سيتي من هزائم متتالية.

اختتمت الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليغ" بنتائج حاسمة غيرت موازين القوى في صدارة الجدول وقرعة قاعه، حيث برز فريق برايتون كمنافس قوي على الوصافة بعد فوزه على ضيفه برينتفورد، بينما نجح فريق مانشستر يونايتد في تجنب السقوط إلى مؤخرة الترتيب بنتيجة مذهلة.

تقدم برايتون نحو الوصافة بفوز صامد

حقق فريق برايتون فوزًا نظيفًا بنتيجة 2-0 على حساب فريق برينتفورد، في نتيجة أثبتت خلالها الأندية الصاعدة قوتها التنافسية ضد كبريات الفرق. رفع هذا الفوز رصيد برايتون إلى 22 نقطة، ليمرّ مباشرة إلى مركز الوصافة في الترتيب العام للدوري.

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يُفصل برايتون الآن خمس نقاط فقط عن المتصدر أرسنال، مما يضعهم في متناول اليد للمطاردة في الأسابيع المقبلة. هذه النتيجة تعكس تحولًا في مستوى أداء الفريق خلال الموسم الحالي، وتجعلهم الخيار الأقرب للتحدي على اللقب مقارنة بالفِرَق الأخرى.

أزمة مانشستر سيتي وهبوط مفاجئ

في مشهد مثير للقلق بالنسبة لمحبي فريق مانشستر سيتي، تلقى النادي الخسارة الثالثة على التوالي في منافسات البريميرليغ، وذلك أمام فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-3. هذه الهزائم المتتالية تسببت في تجميد رصيد الفريق عند 21 نقطة.

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بسبب هذه النتائج السلبية، تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في الترتيب، خلف برايتون الذي تفوق عليه بنقطة واحدة. تدهور أداء السيتي يتزامن مع استقرار أرسنال في الصدارة، مما يخلق فجوة صعبة السد مع مرور الوقت.

مباريات ملحمية بين ليفربول وتشيلسي ويونايتد

واصل ليفربول مسيرته الإيجابية بفوزه على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويحتل المركز الرابع. في المقابل، خسر فريق تشيلسي أمام سندرلاند، ليبقى في المركز الخامس برصيد 16 نقطة دون تحقيق أي انتصار جديد.

شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا على ملعب الفريق دراما استثنائية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 4-4. هذا التعادل حرم يونايتد من الخسارة وكان نقطة انطلاق للنجاة من ملامسة قاع الجدول مؤقتًا.

مانشستر يونايتد بين الضياع والإنقاذ

بعد مباراة مليئة بالأحداث، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب العام. هذا الوضع الخطير يجعلهم قريبين جدًا من الفرق السفلية.

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يحتل يونايتد مركزه بفارق الأهداف فقط أمام فريق سندرلاند، وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق كريستال بالاس صاحب المركز الأخير. لو كان يونايتد قد خسر أمام أستون فيلا، لكان قد تعادل معهم في النقاط، لكنه كان سيتفوق عليهم بفضل فارق الأهداف.