برشلونة يحقق فوزا كاسحا 4-1 على صباح الأذربيجاني ببطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيل أنطوني غوردون وكريم أديمي وغابرييل جيسوس، في إنجاز تاريخي للنخبة الكتلانية.

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا كاسحا على فريق صباح الأذربيجاني بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فريق الضيف في العاصمة باكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء هذا الفوز ليضمن للكتالونيون الفوز بالنقاط الثلاث في مواجهة مهمة، حيث تألق الصفوف الهجومية للفريق في هذه المباراة.

ثانوية غوردون التاريخية مع برشلونة

سجل الأنجليزي أنطوني غوردون هدفين في شباك المنافس، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 31، ثم عاد لزيادة الرصيد في الدقيقة 51 بعد استغلال ارتداد الكرة من حارس مرمى الفريق الأذربيجاني. ويحمل ثنائية غوردون رقما تاريخيا لنادي برشلونة، إذ أصبح النادي الكتالوني أول فريق غير إنجليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل له أكثر من لاعب إنجليزي ثنائية في البطولة، بعد أن سبق لماركوس راشفورد تحقيق هذا الإنجاز قبل ذلك.

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وحقق غوردون أرقامًا لافتة في البطولة، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في مبارياته خارج أرضه بالعاصمة باكو، ليصبح أكثر لاعب إنجليزي تسجيلا للأهداف خارج ملعبه في دولة واحدة بتاريخ المسابقة، حيث سجل 4 أهداف أمام كاراباغ وهدفين في شباك صباح. كما عزز الجناح الإنجليزي حصيلته التهديفية في البطولة ليصل إلى 15 مساهمة مباشرة، من خلال 13 هدفا وتمريرتين حاسمتين.

إنجازات فليك وكارثة فيرمين لوبيز الفردية

حقق المدير الفني الألماني لهانس فليك إنجازا استثنائيا بوصول الفرق التي دربها إلى 150 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 49 مباراة فقط، ليصبح أسرع مدرب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة، متفوقا على بيب غوارديولا الذي احتاج إلى 65 مباراة لتحقيق الإنجاز نفسه. كما سجل برشلونة إنجازه الجماعي غير المسبوق، حين شهدت المباراة تسجيل 3 لاعبين لم يكونوا ضمن قائمة الفريق في الموسم الماضي، وهم أنطوني غوردون وكريم أديمي وغابرييل جيسوس.

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كانت الأخطاء الفردية هي الجانب المظلم للمباراة، حيث أعاد فيرمين لوبيز إلى الواجهة علامات الاستفهام حول تركيزه، إذ تسبب في الهدف الأول الذي استقبله برشلونة أمام صباح إثر فقدان الكرة في موقف دفاعي. وقد سبق أن ارتكب خطأ مشابها أمام فياريال في الدوري الإسباني، عندما فقد الكرة بتمريرة غير دقيقة استغلها تاجون بوكانان لتسجيل هدف التقدم، مما أثار القلق بشأن تعامل اللاعب تحت الضغط.

أهداف الجدد في سجلات التاريخ الأوروبي

سجل لبرشلونة الهدفين الثالث والرابع كريم أديمي في الدقيقة 54، وغابرييل جيسوس في الدقيقة 60، ليؤكد الفريق تفوقه المطلق قبل أن يسجل جوي لانس ميكلز هدف صباح الوحيد في الدقيقة 63. كان الفريق الكتالوني قد تقدم برباعية نظيفة، قبل أن يدخل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. وأصبح نادي برشلونة أول ناد في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل له 3 لاعبين بهذه الصفة في مباراة واحدة.

وكان كريم أديمي قد انضم إلى برشلونة من بروسيا دورتموند الألماني، بينما جاء غابرييل جيسوس من أرسنال الإنجليزي، في وقت سبق لأنطوني غوردون أن انتقل من نيوكاسل الإنجليزي. وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد التأثير الكبير للأسماء الجديدة مع برشلونة، بينما تواصل الفريق مسيرته في البطولة القارية بثقة كبيرة.