برشلونة يتصدر لا ليجا بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد

تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمته لأتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد في الجولة الثانية عشرة.

حقق نادي برشلونة انتصارًا رياضيًا وثمينًا على حساب مستضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا". وقد أسهم هذا الفوز في صعود برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند المركز الثالث، مما يؤكد سيطرة برشلونة على المشهد التنافسي في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تفاصيل المباراة وأهداف برشلونة

بدأت المباراة بإيقاع عالي من كلا الفريقين، حيث حاول أتلتيكو مدريد السيطرة مبكرًا عبر تسديدة لـ أليكس باينا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيع جوليان ألفاريز فرصة انفراد في الدقيقة السادسة، ويصوب مارك بوبيل الكرة على العارضة في الدقيقة السابعة. وارتد برشلونة سريعًا بتصويبة قوية من بيدري في الدقيقة الثامنة ارتطمت بالعارضة العلوية لمرمى يان أوبلاك. وفي الدقيقة العاشرة، تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جوليانو سيميوني، الذي حول عرضية من جوليان ألفاريز بلمسة واحدة للشباك، مستغلًا تردد الدفاع في إبعاد الكرة.

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واستمر برشلونة في البحث عن التعادل، حيث سدد فيرمين لوبيز بقوة في الدقيقة السابعة عشرة لكنها اصطدمت بالدفاع، تلاها ركلة حرة من رافينيا ارتطمت بحائط الصد في الدقيقة ثلاثين، ومحاولة من لامين يامال تجاوزت القائم. وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، استطاع فيرمين لوبيز تعديل النتيجة بتسديدة مباشرة استغل فيها ارتباك دفاعات أتلتيكو مدريد، ليسكن الكرة الشباك ويجمد النتيجة عند هدف لمصلحة كل فريق عند halftime.

سيطرة برشلونة في الشوط الثاني

دخل برشلونة الشوط الثاني بمخطط هجومي واضح تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، الذي قام بتغيير تكتيكي بدخول اللاعب فرينكي دي يونج بديلاً لـ بريان فاريناس في الجهة اليمنى لتعزيز الوسط. واستمر أتلتيكو مدريد في الضغط عبر جوليان ألفاريز الذي أهدر فرصة ثانية بعد انفراد في الدقيقة الخامسة والخمسين، حيث لعب كرة ساقطة مرت عالية عن العارضة. كما حاول أليكس باينا الانفراد بالحارس جوان جارسيا وتسديد عرضية سهلة تم صدّها، مما أبقى التوتر عاليًا في الملعب.

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وفي الدقيقة السادسة والستين، جاءت لحظة الحسم عندما استغل فيرمين لوبيز تمريرة ذكية من لامين يامال اخترقت عمق دفاع أتلتيكو مدريد، وسدد كرة قوية مباشرة داخل الشباك، ليسجل هدف الفوز الثاني لبرشلونة. ورغم محاولات أتلتيكو مدريد المتكررة في الدقائق الأخيرة للعودة إلى المباراة، خاصة عبر محاولة جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة عشرة والتي تحولت لركلة ركنية، إلا أن برشلونة نجح في الحفاظ على تقدمه وعدم السماح بأي تعديل في النتيجة.

تأثير الفوز على ترتيب البطولة

يُترجم هذا الفوز صعود برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاثين وثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط متقدمة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تجمد رصيده أيضًا. في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند ثمانية وعشرين نقطة، محتفظًا بالمركز الثالث، مما يعني أن برشلونة عزز موقعه كالفريق المرشح للقب في المسابقة هذا الموسم. هذا الفوز يؤكد عمق تشكيل برشلونة وقدرته على الفوز في المباريات الصعبة خارج أرضه، خاصة مع ظهور نجوم الشبان مثل فيرمين لوبيز ولامين يامال كقوة دافعة رئيسية.

يُذكر أن أداء الحارس يان أوبلاك كان بارزًا في بعض المواقف الحاسمة، بينما تميز جوان جارسيا في الحراسة لبرشلونة بالحفاظ على شباك نظيفة في الشوط الثاني. استمرت المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى في الدوري الإسباني، حيث يسعى كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد لتثبيت مكانهم في المراتب المتقدمة لضمان التأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا. هذه الجولة كانت دليلًا على أن برشلونة يمتلك القوة الهجومية والتركيز الدفاعي اللازمين لتتصدر الدوري حتى نهاية الموسم.