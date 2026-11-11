تتناول الجهود الحالية لنادي برشلونة في تسهيل انتقال بيدرو بورو تقتحم السوق الإنجليزي، مع تطلعات الرعاية المستدامة للرياضيين ذوي الإعاقة.

تملك إدارة نادي برشلونة الإسباني تطوّرات تفصيلية حول انتقال لاعب الدفاع الأمريكي المتميز بيدرو بورو إلى فريق توثنمن الإنجليزي، مع إشارة النادي إلى الظروف الاقتصادية والروتين الرياضي الذي وضعه لنجاح التحقيق مع المخاوف المالية.

شروط مالية صارمة وتقييم قيمته المالي

مذكرة صحفية نُشرت في صحيفة سبورت الإسبانية كشف أن توثنمن يطلب 70 إلى 80 مليون يورو لتمكين بورو من الرحيل، بينما يرون إدارة برشلونة أن السعر مناسب حوالي 40 مليون يورو فقط، مع تأكيدهم على ضرورة القيام بعملية بيع داخل الفريق لخلق السيولة التمويلية عبر بيع لاعب آخر.

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وفقاً للمدير الألماني هانز فليك، التي يبني عليها كرة القدم ركائز دفاعية قوية، فإن قيمة بورو ترتكز على قدراته الهجومية وتاريخه ومساهماته في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى شراكته مع لامين يامال سبباً في تعزيز إقبال الإدارة على تحقيق صفقة مربحة.

خيارات بديلة في السوق الأوروبي

يترقب برشلونة إمكانية تحويل ثقل الانتقال إلى اللاعب الفرنسي جول كوندي أو الإسباني أليخاندرو بالدي، حيث يمكن أن يفتح رحيل أي منهما الباب لزيادة مساحة مالية تتيح التفاوض مع توثنمن على سعر أقرب لتقديرات النادي.

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ويقر فريق الإدارة المملوكة للبرشلونة أن الرغبة في إكمال الصفقة ستعتمد على تأكيدات بورو بشأن رغبة في العودة إلى الدوري الإسباني، ما يتطلب تدخلاً مسعراً من طرف النادي للضغط على توثنمن لتخفيض المطالب المالية.

خطوات سريعة وأعمال مُعلن عنها

إدارتان على حدّ سواء سعت الخروج بدراسة جدوى شراء لاعب آخر من النادي أو إعادة بيع لاعب آخر من المدينة لتهيئة القاعدة المالية المطلوبة للانتقال. وتأمل المحافظة على نموذج صافي للتعويض ويقلل من القلق المرتبط بالانتقالات الكبرى.

أخيراً، يُحذر إدارة برشلونة من ضرورة تأجيل مباراة الرديف ضد جيرونا B حفاظاً على موارد الفريق والميزانية بسبب أزمات الغيابات الملحوظة، لتؤكد على راحلة فريقها على المقام الشرعي قبل كل توجه جديد في سوق الانتقالات.