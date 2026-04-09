برشلونة يتقدم بشكوى رسمية إلى 'يويفا' بسبب التحكيم في مباراة أتلتيكو مدريد

تقدم نادي برشلونة ب شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) احتجاجًا على القرارات ال تحكيم ية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته أمام أتلتيكو مدريد ، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا . انتهت المباراة بخسارة البارسا بنتيجة 2-0، وشعر النادي الكتالوني أن القرارات ال تحكيم ية أثرت بشكل كبير على مسار المباراة ونتيجتها.

أوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فريقه القانوني تحرك على الفور لتقديم شكوى رسمية ضد الأخطاء التحكيمية التي اعتبرها مؤثرة ومصيرية. أكد النادي على أن أبرز هذه الأخطاء وقع في الدقيقة 54 من عمر المباراة، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة لصالح برشلونة بعد لمسة يد متعمدة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع أتلتيكو مدريد. والأكثر من ذلك، لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لتصحيح هذا الخطأ، مما اعتبره النادي مخالفة صريحة للوائح التحكيم الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى وجود أخطاء تحكيمية أخرى، وإن كانت أقل تأثيرًا، إلا أنها ساهمت في تغيير سير المباراة بشكل عام. هذه الأخطاء أثارت حفيظة جماهير برشلونة وأثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية حول العالم.\طالب نادي برشلونة في شكواه بفتح تحقيق رسمي وشامل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في جميع تفاصيل المباراة، وتحديدًا في القرارات التحكيمية المتخذة. وطالب النادي بمراجعة دقيقة لتسجيلات التواصل بين طاقم التحكيم الموجود في الملعب وغرفة الفيديو المساعد (VAR)، بالإضافة إلى تحليل لجميع زوايا الإعادة للحالات التحكيمية المثيرة للجدل. أكد برشلونة على ضرورة الاعتراف بأي أخطاء أو أخطاء تحكيمية محتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق النادي وجميع الأندية المشاركة في البطولة. كما شدد النادي على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة في دوري أبطال أوروبا. في ختام بيانه، أكد نادي برشلونة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفريق قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في البطولات الأوروبية الكبرى. وأشار إلى أن مثل هذه الأخطاء تؤثر سلبًا على صورة اللعبة، وتضر بمصداقية البطولة، وتقوض مبدأ اللعب النظيف. ودعا النادي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التحكيم.





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines