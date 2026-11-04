برشلونة و بايرن ميونيخ يحققان فوزين حاسمين في دوري ابطال اوروبا

برشلونة يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوز كبير، بينما يعيد بايرن ميونيخ الأمل لتأهلة برصيد 8 نقاط بالفوز على اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا.

حقق نادي برشلونة فوزًا كاسحًا ومتألقًا في مباراة دوري أبطال أوروبا، ليبدأ مشواره في البطولة بخطى واثقة نحو المراكز المتقدمة. بدأ الفريق الكتالوني هجومه بفعالية عالية للغاية، حيث سجل لامين يامال هدف التقدم مبكرًا جدًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، مما أثار الحماس بين جماهيره.

واصل برشلونة هيمنته على مجريات اللقاء بشكل دراماتيكي، وسجل رافينيا هدفين آخرين بسرعة مذهلة خلال فترة زمنية قصيرة تبلغ 12 دقيقة فقط مع بداية الشوط الثاني من المباراة. هذا الأداء القوي ساعد الفريق على حصد نقاط ثمينة، مما عزز موقعه في جدول الترتيب.

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بهذه النتيجة الهامة، يرفع برشلونة رصيده الكلي إلى 9 نقاط في المجموعة، ويتصدر المركز الثاني بشكل واضح. تفوق برشلونة بشكل واضح ومتفوق بفارق الأهداف الكبير على نادي أستون فيلا الذي يحل في المركز الثالث، مما يضعه في موقف مريح نسبيًا مقارنة بالمنافسين المباشرين.

بايرن ميونيخ يعيد الأمل للفوز في المسابقة

في مباراة أخرى مثيرة ومهمة ضمن نفس البطولة، أوقف نادي بايرن ميونيخ نزيف الخسائر والنقاط في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصارم على مضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-0. هذا الفوز كان ضروريًا جدًا لتعويض الأداء السابق وتحسين الترتيب.

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يدين العملاق البافاري الذي يعاني من كثرة الإصابات، بفوزه هذا إلى أهداف الشاب الموهوب، مما يمثل إنجازًا كبيرًا له. هذا الفوز الثاني للفريق البافاري في المسابقة القارية يأتي بشكل خاص بعد تعادلين متتاليين كانا قد أثبطا من معنويات الفريق سابقًا.

باختتام المباراة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، مما أعاد الأمل والقوة إلى آماله بحجز مقعد بين الثمانية الأوائل الذين يضمنون تأهلهم مباشرة إلى ثمن النهائي من الدوري.

مانشستر يونايتد يعثر على انتصار بعد سلسلة خاسرة

خاض نادي مانشستر يونايتد مباراة مهمة للغاية على أمل تحقيق انتصار حاسم غاب عنه في آخر 9 مباريات متتالية بكل المسابقات. بدا أن المهمة صعبة للغاية ومستحيلة في البداية، عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون 6 دقائق فقط، مما جعل الفارق كبيرًا وصعب التعويض.

قبل أن يسجل دونييل مالين الهدف الثاني من ركلة جزاء دقيقة 17، مما زاد من حدة الضغط على الفريق الإنجليزي وجعله في موقف دفاعي صعب. كان هذا الهدف نقطة تحول سلبية أخرى في مسار المباراة التي بدا أنها ستنتهي بخسارة جديدة.

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ومع ذلك، قلص برونو فرنانديز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 58، مما أعطى الأمل في مباراة متقاربة. ثم سجل ماتياس كونيا ثنائية في غضون 3 دقائق، وهي فترة زمنية قصيرة جدًا، مما عكس مجريات الأمور بشكل كامل.