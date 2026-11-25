يخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام صباح الأذربيجاني في باكو ضمن دوري أبطال أوروبا، في محاولة لضمان التأهل المباشر لدور الـ16.

يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهته الخامسة في مساره ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، عندما يستضيف الفريق الأذربيجاني صباح على ملعبه الأولمبي في العاصمة باكو. تحدد هذه المواجهة، التي تقام السابعة إلا ربع مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، فرصًا ذهبية للكتالونيين لمواصلة زخمهم الإيجابي وسد فجوة النقاط.

برشلونة يسعى لتأمين مقعد في الأدوار الإقصائية

يتطلع النادي الكتالوني بشدة للفوز بالنقاط الثلاث في هذه المواجهة، بهدف الحفاظ على موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول ترتيب مرحلة الدوري. يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 9 نقاط، جمعها عبر ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال 6 أهداف.

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تهدف الخطة الفنية للفريق إلى ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، مما يلغي الحاجة لخوض مباريات الملحق المحبطة. النجاح في باكو يعزز من فرص الفريق في استكمال مشواره الأوروبي بقوة وبتكلفة أقل جسديًا ونفسيًا.

صباح يحلم بالمفاجأة وسط غياب النجوم الكتالونية

يواجه الفريق الأذربيجاني تحديًا كبيرًا، حيث يحتل المركز الحادي والثلاثين برصيد 3 نقاط، بفوز واحد وثلاث هزائم، بتسجيل 4 أهداف واستقبال 10. ومع ذلك، يسعى الفريق للاستفادة من دعم جماهيره المحلية لتحقيق نتيجة مفاجئة ضد العملاق الإسباني.

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يفقد برشلونة دعم نجميه المصريين والاسبان، حيث يغيب حمزة عبد الكريم بسبب عدم اكتمال تعافيه من إصابة التدريبات، كما يتواجد لامين يامال خارج القائمة لإجراء وقائي للكاحل الأيمن رغم تألقه السابق.

التحديات والفرص في مواجهة باكو

على الرغم من الغيابات، يواصل برشلونة سعيه لتأكيد هيمنته الأوروبية من خلال الأداء الجماعي المتكامل. يعتمد الفريق على خبرة لاعبيه لتجاوز العقبات المادية والنفسية الناتجة عن بُعد المسافة.

من جانبه، يراهن صباح على روح الفريق العالية والضغط على الدفاع الإسباني لسحب نقاط قد تكون مصيرية في جدول الترتيب العام للبطولة.

الإجراءات الرسمية وحضور الاتحاد الأوروبي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمات الإدارة للحكم الاسكتلندي نيكولاس والش البالغ من العمر 35 عامًا. ستجري المواجهة في أجواء رسمية خاضعة لرقابة صارمة لضمان سيرها ضمن القانون.

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تأتي هذه المواجهة ضمن جولة حافلة بالأحداث التي تشمل مباريات كأس العالم للناشئين بقطر، مما يجعل اليوم محطة كروية عالمية بارزة.