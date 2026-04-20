يدرس نادي برشلونة خياراته الهجومية للموسم المقبل، مع تزايد احتمالية التخلي عن خيار شراء ماركوس راشفورد والتوجه نحو استعادة المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد تألقه مع ريال بيتيس.

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإجراء تغييرات جذرية في هيكل خط هجومه، وذلك في ظل حالة من عدم اليقين التي تخيم على مستقبل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد داخل أسوار قلعة كامب نو. وتأتي هذه التوجهات بعد أن وصلت الإدارة الرياضية في النادي إلى قناعة بضرورة البحث عن بدائل أكثر فاعلية، حيث برز اسم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي كخيار مثالي لتعزيز الخطوط الأمامية.

وتشير التقارير الواردة من أروقة النادي الكتالوني إلى أن الإدارة تراجعت بشكل رسمي عن فكرة تفعيل بند الشراء النهائي لراشفورد الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، مفضلة التوجه نحو خيار تمديد فترة إعارته، وهو مسار قد يصطدم برفض قاطع من إدارة مانشستر يونايتد التي تسعى لحسم مصير اللاعب بشكل نهائي. وعلى الرغم من الثقة الكبيرة التي يوليها المدير الفني هانز فليك للاعب الإنجليزي، إلا أن الأداء العام لراشفورد لم يرقَ للطموحات، لا سيما في اللحظات الحاسمة التي تتطلب مهارات عالية في الضغط الهجومي وإنهاء الفرص أمام المرمى. وقد تجلت هذه الفجوة الفنية بوضوح خلال المواجهات الكبرى، وأبرزها لقاءات أتلتيكو مدريد، حيث عجز اللاعب عن استغلال الفرص المحققة التي أتيحت له، مما كلف الفريق خسارة نقاط ثمينة. هذا التذبذب في المستوى دفع المدير الرياضي ديكو إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة، والتركيز مجددًا على مراقبة أداء عبد الصمد الزلزولي الذي يتألق بقميص ريال بيتيس. ويحظى الزلزولي بتقدير كبير داخل النادي الكتالوني، ليس فقط لكونه لاعبًا سابقًا في صفوف الفريق، بل بفضل الطفرة النوعية التي حققها في مستواه الفني والبدني. وبحسب الإحصائيات، ساهم الزلزولي في 21 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة خلال 36 مباراة خاضها هذا الموسم، وهو رقم يؤكد نضجه التكتيكي وقدرته على التأقلم مع فلسفة برشلونة الهجومية. وعلى الرغم من أن بند إعادة الشراء المباشر لم يعد فعالًا، مما يفرض على إدارة برشلونة الدخول في مفاوضات رسمية ومعقدة مع نظيرتها في ريال بيتيس، إلا أن النادي يمتلك نسبة من حقوق بيع اللاعب، مما قد يسهل من عملية التفاوض في حال قرر النادي استعادته بجدية خلال فترة الانتقالات القادمة. وتظل هذه الخطوة مرهونة بقدرة برشلونة على موازنة حساباته المالية وتلبية المتطلبات التي يفرضها السوق لضم موهبة صاعدة بهذا الحجم من الفاعلية





