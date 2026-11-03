برشلونة يقتنص الفوز على أستون فيلا بثلاثية في دوري الأبطال

برشلونة يهزم أستون فيلا بثلاثية نارية في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتصدر الجدول بفارق الأهداف.

حقق نادي برشلونة الرياضي فوزاً كبيراً على الفريق الإنجليزي أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027. وقد أقيمت المباراة مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب كامب نو الشهير في برشلونة ، حيث سيطر الكتالونيون على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى.

تفاصيل الأهداف ودور رافينيا المحوري

كان اللاعب البرازيلي رافينيا هو بطل المباراة، حيث ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدفين من الأهداف الثلاثة التي حققتها فرقته، بالإضافة إلى استلامه تمريرة حاسم للهدف الأول. وفي الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة، أضاف رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة، مما عزز تفوق الفريق وسد通道 المنافس الإنجليزي. وفي الدقيقة الرابعة والستين، عاد رافينيا مجدداً ليؤكد هيمنته على الوسط ويزيد من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث، مكرراً إنجازاته الفردية في نفس المباراة.

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تواجد حمزة عبد الكريم وتاريخ التميز

وجاءت دعوة المدرب الألماني هانسي فيك للاعب المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء قراراً مدروساً، رغم مشاركته السابقة مع فريق الشباب أمام نفس المنافس. وقد رفع هذا الانتصار رصيد برشلونة إلى 9 نقاط، ليتقدم بذلك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري. وتقدم أستون فيلا أيضاً بـ 9 نقاط لكنه تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف الذي حسم لصالح الفريق الكتالوني.

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قوة برشلونة التاريخية على أرضه

يعتبر هذا الفوز استمراراً لسجل برشلونة القوي أمام الأندية الإنجليزية، حيث لم يتعرض الهزيمة في آخر 15 مباراة أوروبية استضاف فيها منافسين من إنجلترا. وقد حقق الفريق الكتالوني في تلك المباريات 10 انتصارات و5 تعادلات، مما يعكس تفوقه الكبير على الملاك المحلي. وتأتي هذه النتيجة ضمن سجلات البارسا الحافلة بالبطولات في مسيرته الأوروبية.