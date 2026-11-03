برشلونة يستدعي أوريان جورين أمام أستون فيلا ويثير جدلا بين الجماهير

أثار استدعاء أوريان جورين ضمن قائمة برشلونة لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا جدلا واسعا بين مشجعي النادي الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني الألماني هانز فليك حالة من الجدل بين جماهير النادي الكتالوني، بعد إعلان قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027. وجاء الجدل بسبب استدعاء اللاعب الإسرائيلي أوريان جورين ضمن عناصر الفريق للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أستون فيلا مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو، في مواجهة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. وتأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

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استدعاء أوريان جورين يفجر اعتراض الجماهير

أعرب عدد من مشجعي برشلونة عن رفضهم استدعاء أوريان جورين للمباراة، وعبروا عن موقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقدت التعليقات قرار المدير الفني الألماني هانز فليك، معتبرة أن الاستدعاء لا يتفق مع توقعات جزء من الجمهور.

وكتب أحد المشجعين عبر حسابه أن الجماهير لا ترغب في رؤية اللاعب الإسرائيلي ضمن قائمة الفريق في مباراة أستون فيلا. أما مشجع آخر فانتقد قرار فليك، ووصفه بالمضحك، مشيرا إلى أن أوريان جورين لم يشارك حتى مع فريق برشلونة أتلتيك، وهو الفريق الثاني للنادي.

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كما ربط متابع آخر بين استدعاء اللاعب ونتيجة المباراة المرتقبة، بينما وجه مشجع ثالث انتقادات حادة إلى موقفه من استدعاء لاعب إسرائيلي. وتعكس هذه التعليقات حجم الانقسام داخل قاعدة الجماهير حول القرار الفني، في وقت لم يصدر فيه تعليق إضافي من النادي على هذه الانتقادات بحسب المصدر.

تشكيلة برشلونة لمواجهة أستون فيلا بالتفصيل

أعلن المدير الفني هانز فليك قائمة برشلونة للمباراة، وضمت حراسة المرمى كلا من خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني ودومينيك ليفاكوفيتش. وفي خط الدفاع ضمت القائمة جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي وجيرارد مارتين وباو كوبارسي وجويليم وكامبوس.

وفي خط الوسط تواجد كل من جافي وبيدري ورودري وفيرمين لوبيز وبريان فاريناس وأوريان جورين ومارك بيرنال وفرينكي دي يونج. أما خط الهجوم فيضم رافينيا دياز وحمزة عبد الكريم ولامين يامال وأنتوني جوردون وجابرييل جيسوس وكريم أديمي.

موعد مواجهة أستون فيلا وخطوات الجولة المقبلة

ستقام مواجهة برشلونة وأستون فيلا مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة فرصة لبرشلونة لمواصلة مشواره في البطولة أمام جمهوره، في ظل الجدل الدائر حول تركيبة القائمة.

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ويرتبط تأثير القرار بصورة النادي أمام جماهيره ومتابعيه، إذ تكشف التعليقات المتداولة عن تباين واضح في الآراء حول استدعاء أوريان جورين. وسيتابع المشجعون ومحللو الكرة الأوروبية ما إذا كان هذا الجدل سيؤثر على أجواء المدرجات في ملعب كامب نو خلال المواجهة.