برقان الكويتي يتعاقد مع ثلاثي الأهلي استعداداً للبطولة الآسيوية

تعاقد نادي برقان الكويتي مع ثلاثة لاعبين بارزين من فريق كرة اليد بالنادي الأهلي المصري لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للأندية المقررة في يونيو الجاري. يأتي هذا التعاقد بعد موسم استثنائي للاعبين مع الأهلي، ساهموا خلاله في الفوز بأربعة ألقاب، بينما يحاول الفريق الأحمر تكرار إنجاز السداسية عبر المنافسة على بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

أعلن نادي برقان الكويتي رسمياً عن تعاقده مع ثلاثي فريق كرة اليد ب النادي الأهلي المصري، وهم محسن رمضان وعبد الرحمن حميد ونبيل شريف، وذلك بهدف تدعيم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية المقرة خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو الجاري.

ويأتي هذا التعاقد بعد موسم استثنائي قدمه الثلاثي مع الفريق الأحمر في مصر، حيث ساهموا بشكل بارز في إحراز أربعة ألقاب مختلفة، مما يعكس قوة واستقرار الأهلي على الساحة المحلية والقارية. وقد نجح النادي الأهلي في تحقيق الثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي، بعد الفور بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، كما أضاف لقب دوري أبطال إفريقيا إلى خزائنه، مؤكداً هيمنته على مختلف البطولات.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام الأهلي لمواصلة حصد المزيد من الألقاب، حيث ينافس حالياً على بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي خلال الشهر الجاري، في محاولة لتكرار إنجاز السداسية الذي حققه في الموسم الماضي. ويواصل الأهلي هيمنته على بطولة كأس مصر، بعد أن توج باللقب 6 مرات من آخر 8 نسخ، مما يدل على تفوقه الكبير في رياضة كرة اليد المصرية بالقاري69





