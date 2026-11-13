بركات يهنئ علي ماهر ويؤكد نجاحه مدربًا للمنتخب المصري

محمد بركات يهنئ علي ماهر ويعتبره الخيار الأمثل لإدارة المنتخب المصري، ويتوقع تغييرات في الأسلوب التكتيكي مقارنة بحسام حسن.

أكد اللاعب المصري الأسطورة محمد بركات ، نجم الأهلي سابقاً، أن تعيين علي ماهر مدرباً للفريق الأول ل منتخب مصر يعتبر قراراً مدروساً ونجاحاً كبيراً للكابتن المصري الشاب. وصف بركات اختيار المدرب الجديد بـ القرار الموفق للغاية، مشيراً إلى أنه يعتبر علي ماهر من بين أفضل المدربين المصريين المتواجدين على الساحة الرياضية الحالية.

تقييم بركات للعقد الفني الجديد

صرح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيونية رسمية بأنه يهنئ الكابتن علي ماهر على هذا المنصب، مؤكداً أن المدرب الشاب يفرض نفسه بقوة ويستحق هذه الثقة الكبيرة. أوضح بركات أنه طالما كان قرار الجهاز الفني يستعين بمدرب مصري، فإن الاسم الأنسب والأول لا يمكن أن يكون سوى علي ماهر.

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وأعرب بركات عن خالص شكره وتقديره للمدرب حسام حسن على الفترة التي قضاها مع إدارة المنتخب الوطني، مشيداً بإنجازاته التاريخية. وثبت بركات في كلامه أن حسام حسن سيظل دائماً في صفحات التاريخ باعتباره المدرب الذي قاد منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم.

شدد النجم السابق على أن هناك إنجازاً لا يستطيع أحد إنكاره أو نسيانه فيما يخص أداء حسام حسن مع الفريق، مؤكداً أن الجميع سيبقى ممتناً لهذا الجهد الكبير الذي قدمه المدير الفني السابق مع اللاعبين.

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الاختلافات التكتيكية بين المديرين الفنيين

تناول محمد بركات الحديث عن الاختلافات الفنية التكتيكية المتوقعة بين الأسلوب الجديد لعلي ماهر والأسلوب القديم لحسام حسن، موضحاً أن لكل مدرب فلسفته الخاصة وطريقته المعتمدة. أكد أن طريقة علي ماهر ستتبع نهجاً مختلفاً جذرياً عن طريقة الكابتن حسام حسن في إدارة المباريات.

كشف بركات أن المدرب الجديد علي ماهر يفضل بشدة اللعب بنظام الاستحواذ على الكرة، وبناء الهجمات بشكل منهجي من خط الدفاع الخلفي. أشار إلى أن المدرب الجديد يفضل بشدة امتلاك الكرة والتحكم في إيقاع المباراة بدلاً من الاعتماد على التحويلات السريعة فقط.

أوضح أن هذا الاختلاف الكبير في الفكر التكتيكي قد يفتح الباب أمام فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الذين لم يحظوا باهتمام الجهاز الفني السابق. هذا التغيير قد يتيح لهم الانضمام إلى القائمة الرسمية للمنتخب خلال الفترة المقبلة للمنافسة على أماكن في التشكيلة الأساسية.

التحديات والظهور الأول للمدرب الجديد

توقع محمد بركات أن تكون بداية المدرب علي ماهر مع المنتخب خفيفة نسبياً، خاصة في ظل وجود منافس ليس من القوتين الكبار في البطولة. رأى بركات أن هذه الظروف قد تتيح للمدير الفني الجديد تقديم نفسه بصورة إيجابية ومتميزة أمام الجماهير والجهاز الفني.

أكد بركات أن عدم المخاطرة في الظهور الأول للمدرب الجديد امر منطقي، مشيراً إلى أن مجريات اللقاء قد تمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد. دعا بركات الجميع إلى المساعدة ودعم المدرب الجديد لأن الناس تنتظر وتتأهب لمقارنة التجربتين الفنيتين بشكل موضوعي.

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خلال حديثه عن نجم الفريق محمد صلاح، أكد بركات أن القائد يتمتع بشخصية محبوبة جداً ويحرص دائماً على توفير أجواء إيجابية داخل غرفة dressing. أشار إلى وجود حملة كبيرة ضد محمد صلاح في الوسط الأوروبي، معبراً عن استغرابه من هذا التركيز السلبي على نجمه المميز.

أضاف أن كل هموم محمد صلاح تكمن في جعل الأجواء جيدة للفريق، مشيداً بأخلاقه الكروية العالية. تأتي هذه التصريحات قبل انطلاق مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 ودوري الأمم الأوروبية.

الأهداف والتحديات القادمة للمنتخب

تشهد التصفيات الأفريقية إقامة العديد من المباريات التي تجمع بين المنتخبات الطامحة للتأهل. تأتي مواجهة مصر مع ملاوي في مقدمة القاءات المهمة التي تنتظر الفريق.

ستتواصل المنافسات بقوة مع مواجهة هولندا أمام اليونان والمغرب ضد النيجر في يوم كروي حافل بالإثارة والنتائج المهمة.