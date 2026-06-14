برلمان يتجه إلى تنظيم قطاع التوصيل: خطوة نحو حماية قانونية لأعمال العاملين

مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أوضاع العاملين في قطاع التوصيل عبر التطبيقات الرقمية، بما في ذلك تنظيم الأجور، والتأمين الصحي والاجتماعي، والدمج في نظام تحكيم لضمان الحقوق.

حماية قانونية للعمال في قطاع التوصيل : برلماني يضغط لتنظيم أوضاع العمال في قطاع التسليم عبر التطبيقات الرقمية، مع تفاصيل عن ما ستشمله الإصلاحات المقترحة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع.

في الفترة التي تسبق انعقاد جلسة البرلمان الوطني، تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن حقوق العاملين في قطاع التوصيل على مستوى الأجور شروط العمل منعكس الصلاحية والفرص للترقية والاستفادة من الموارد الاجتماعية. يشتمل القانون المقترح على نظام للتسجيل الرسمي للعمال واشتراط تقديم وثائق تثبت حقوقهم في الحصول على تأمين صحي واجتماعي مدفوع، وتزويدهم بإجتماعات دورية بقطاع السلامة المتدرجة. يُفترض أن يخفف هذا المشروع عن العمال الذين يعتمدون على العمل المؤقت.

يوضح الجهات الفاعلة أن خطة اللجنة المختصة ستضيف مهمات قانونية لضمان إلتزام أصحاب العمل بإنفاق موارد العناية بالعاملين، مع نظام التحكيم لحماية الشكاوى المستهدفة. قد تؤدي هذه الإجراء ذات الشمولية إلى تعزيز دور الشركات في تبني ثقافة المسؤولية. وفي بداية تمرير المشروع، تمت إشارة إلى قصّص حضرية للأشخاص الذين شهدوا إصابة صعوبات شديدة في تأمين الأجور وسبل العيش. وأعلنت وزارة العمل تكافح هذه غير القانونية وتحسين مستوى الحياة للعمال في قطاع التوصيل.

للمعلومة الإضافية، أشار البعض أن الجهود المزدوجة للجهود الحكومية والشركات ستؤثر إيجاباً على سوق التوظيف في مصر، قادماً إلى تحفيز النمو والازدهار





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