برنامج طروحات الشركات الحكومية يستهدف حوكمة 1500 أصل

مساعد رئيس الوزراء يكشف عن خطة 2026 لحوكمة 1500 شركة مملوكة للدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار سياسة الملكية الجديدة.

أعلن الدكتور هاشم السيد ، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن تطبيق منهجية جديدة في برنامج الطروحات يهدف إلى حوكمة الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها. ويأتي هذا الإعلان في إطار السعي لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.

خطة حصر 1500 شركة عام 2026

تستهدف الخطة التنفيذية لعام 2026 التي وضعتها وحدة الشركات المملوكة للدولة حصر عدد الشركات والأصول التي تساهم بها الدولة. وقد أوضح الدكتور هاشم السيد أن العمل جارٍ حالياً على حصر هذه الأصول، مع توقعات بالوصول إلى نحو 1500 شركة تسهم بها الدولة بشكل مباشر.

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تعزيز حوكمة الشركات وشفافية الأداء

يرى مساعد رئيس الوزراء أن وجود الشركات في البورصة يسهم بشكل كبير في تحقيق الحوكمة، حيث يتيح للسوق تحديد قيمة عادلة لها. كما أن الطرح العام الأولي يرفع من مستوى الأداء المالي والتشغيلي لهذه المؤسسات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمساهمين المحتملين في السوق المحلي.

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دراسات مقارنة مع الدول الكبرى

استشهد الدكتور هاشم السيد بنماذج عالمية، مشيرا إلى أن دولاً كبرى، من بينها دول اشتراكية كانت تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة، تتجه الآن إلى تحويل هذه الشركات وحوكمتها. ويؤكد أن هذا الاتجاه يتماشى مع أهداف سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني، ويعكس اعتماداً عالمياً على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إنشاء منظومة متكاملة للرقابة الحكومية

تم إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء المصري، تتولى مسؤولية حصر عدد الشركات والأصول ووضع خطة تنفيذية دقيقة. وتعد الخطوة الأولى في هذا المسار هي معرفة عدد الأصول وما تمتلكه الدولة بالضبط، لإنشاء منظومة فعالة لحصر الشركات المملوكة للدولة وضمان شفافية إدارتها.