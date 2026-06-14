برنامج قروض حسنة من وزارة الأوقاف للعاملين وضوابط الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة

وزارة الأوقاف تصرف الدفعة الأخيرة من القروض الحسنة بقيمة 10 ملايين جنيه للعاملين والجهات التابعة، أي ما مجموعه 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع تركيز على الفئات الأولى بالرعاية والمحافظات الحدودية. كما تعلن الوزارة عن استمرار البرنامج ودفعات جديدة للعام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تحدد وزارة التعليم ضوابط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

تقدم وزارة الأوقاف برنامجًا للقروض الحسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين والجهات التابعة لها. خلال العام المالي 2025/2026، صرفت الوزارة 70 مليون جنيه على سبع دفعات، each بقيمة 10 ملايين جنيه.

استفادت الدفعة الأخيرة من أكثر من 500 عامل في ديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف ومستشفى الدعاة وشركة سجاد دمنهور والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية. أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث خصصت 420 ألف جنيه لـ21 حالة من مرضى الأمراض المستعصية، و1.180 مليون جنيه لـ59 مستفيدًا من ذوي الهمم، و360 ألف جنيه لـ18 حالة زواج حديثة، و200 ألف جنيه لـ20 عاملًا يتبقى لهم عام واحد على التقاعد.

كما تم دعم العاملين في المحافظات الحدودية بصرف 2.384 مليون جنيه لـ120 مستفيدًا، منهم 59 بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بقيمة 1.180 مليون جنيه. تؤكد الوزارة استمرار برامج الرعاية الاجتماعية واعلان دفعات جديدة من القروض الحسنة مع بداية العام المالي 2026/2027، بتمويل من باب البر وإدارة عبر الإدارة العامة للبر. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم ضوابط الاعتذار عن عدم مراقبة امتحانات الثانوية العامة والأوراق المطلوبة لذلك





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

القروض الحسنة وزارة الأوقاف العاملين الثانوية العامة مراقبة الامتحانات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليمأعلن موقع وزارة التربية والتعليم، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التقدم بطلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦.

Read more »

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدى الأول لكأس مصر موسم 2025أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر في موسمها رقم 94 (2025 – 2026) والتي تنطلق الأربعاء القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري..

Read more »

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبناتأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م...

Read more »

جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبرأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م...

Read more »

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارسمع دقات جرس العام الدراسي الجديد 2025/2026 الذي انطلق يوم السبت 20 سبتمبر 2025..

Read more »

انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارةانطلق برامج الأسبوع التدريبي 18من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم خلال الفترة من 7 / 12 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 110 متدربين موزعين على برنامجين تدريبيين ي

Read more »