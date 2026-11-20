رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام يحضر قمة بروكسل مع قادة الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بإبرام اتفاقات تجارية وسموحات تنقل لـ100 ألف شاب سنوياً.

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى مدينة بروكسل ، يوم الجمعة، للمشاركة في قمة مخصصة لعلاقات المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي. سيحضر القمة قادة من مختلف أنحاء التكتل الأوروبي، في خطوة تُعتبر أولى الجهود المبذولة لإعادة بناء جسور التعاون بعد سنوات من التوتر الناتج عن بريكست. يأمل بيرنهام وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقيات جديدة تسهل حركة التجارة وتسمح بتنقل أفضل للشباب عبر الحدود.

تفاصيل الاتفاقات التجارية وتنقل الشباب

من المتوقع أن يوقع آندي بيرنهام خلال القمة اتفاقيات جديدة تحدد القواعد المتعلقة بالطعام والطاقة وتنقل الشباب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تم تحديد مضامين هذه الاتفاقات في عهد سلفه كير ستارمر، مما يوفر إطاراً واضحاً للمفاوضات. يهدف الاتفاق الخاص بحرية تنقل الشباب إلى السماح لما يصل إلى 100 ألف شاب من دول الاتحاد الأوروبي بالسفر والعمل والدراسة في المملكة المتحدة سنوياً. وفي المقابل، سيُمنح العدد ذاته من الشباب البريطانيين الحق في القيام بنفس الأنشطة في أوروبا.

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الموقف البريطاني والرأي المعارض

في وقت سابق من الأسبوع، جادل رئيس الوزراء آندي بيرنهام بأن المملكة المتحدة خسرت أكثر مما كسبت من مغادرة الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التصريح في سياق سلسلة من الإشارات التي قدمها بشأن هدفه المتمثل في إقامة علاقة أوثق مع التكتل. منذ توليه السلطة هذا الصيف، كسر بيرنهام المحظورات التقليدية في النقاش البريطاني المحتدم حول العلاقات مع أوروبا، وذهب إلى حد طرح احتمال العودة يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، واجه بيرنهام انتقادات من داخل حزبه السياسي. اتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، بيرنهام بـ"إعادة فتح الخلافات والنقاشات" الخاصة باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس بلدية مانشستر السابق، وهو بيرنهام نفسه، قد أعرب عن رغبته في أن ترى بريطانيا العودة إلى الاتحاد الأوروبي، متعهداً بعرض خيارات قد تتراوح بين الإبقاء على الوضع الراهن والانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو استعادة العضوية الكاملة في التكتل.

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المشاعر الأوروبية والمستقبل المتوقع

تركز القمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على خطوات أكثر تواضعاً تساعد في طي صفحة الخلافات بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل. يظل بيرنهام متحفظاً بشأن اتخاذ قرارات كبرى تتعلق بالمستقبل البعيد للعلاقات، معلناً الشهر الماضي أنه سيرحب بـ"نقاش صريح" حول احتمال العودة إلى حرية التنقل. لكنه استبعد إجراء تغييرات جذرية قبل الانتخابات العامة المقبلة.

في بروكسل، لا يتوقع الكثيرون عودة بريطانيا إلى التكتل في أي وقت قريب. أعرب دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى عن شكوكه، قائلاً إنه "يشك في أنه سيخاطر باتخاذ خطوة كبيرة من شأنها أن تثير هذا القدر من الجدل". وأضاف الدبلوماسي أن بيرنهام سيواصل على الأرجح محاولة تحسين العلاقات عبر خطوات تدريجية ومحدودة، معبّراً عن انفتاح الأوروبيين على إقامة أوثق علاقات ممكنة في الإطار الحالي.