بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف والبنك الأهلي وبنك مصر لتيسير صكوك الأضاحي بنظام التقسيط

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات بين وزارة الأوقاف وبنكي مصر والأهلي لتقسيط صكوك الأضاحي على 6 أشهر دعماً للتكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون استراتيجيين في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد جمعت هذه المراسيم بين وزارة الأوقاف من جهة، وبين كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري من جهة أخرى، بهدف تيسير إجراءات الحصول على صكوك الأضاحي وتوفير حلول مالية مرنة للمواطنين. وقد وقع هذه الاتفاقيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمشاركة كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والمالية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن المصري البسيط وتيسير أداء الشعائر الدينية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتكمن أهمية هذه البروتوكولات في تقديم تسهيلات مالية غير مسبوقة، حيث تتيح للراغبين في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي إمكانية تقسيط قيمة الصك على مدار ستة أشهر، وهو ما يقلل العبء المادي المباشر عن كاهل المواطنين. وفي لفتة تعكس دعم الدولة للمبادرة، أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستتحمل كافة الرسوم الإدارية التي قد تزيد عن سعر الصك المحدد، لضمان أن يستفيد المواطن من الخدمة دون أي تكاليف إضافية.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيت توقيع هذه البروتوكولات يأتي تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل مؤسسات الدولة الوطنية لتنفيذ مبادرات ذات طابع إنساني واجتماعي يهدف في المقام الأول إلى إدخال السرور على قلوب ملايين الأسر المستحقة. كما أضاف وزير الأوقاف أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة واجب وطني وديني لخدمة أبناء الوطن، مؤكداً أن التيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة يجسد معاني العطاء والبذل والتكافل التي تميز الشخصية المصرية الأصيلة.

ومن جانبهم، أعرب الرؤساء التنفيذيون لبنك مصر والبنك الأهلي المصري عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا المشروع الوطني، مؤكدين أن استغلال القدرات المصرفية للمؤسسات الكبرى في خدمة المواطنين يساهم بشكل فعال في زيادة متحصلات مشروع صكوك الأوقاف، وهو ما ينعكس إيجاباً على حجم المساعدات التي ستصل إلى المستحقين من اللحوم في كافة ربوع الجمهورية، مما يعزز من فعالية العمل الخيري المنظم تحت إشراف الدولة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي قد أثبت نجاحاً باهراً على مدار سنوات عمله، حيث يدخل هذا العام عامه الحادي عشر على التوالي، وقد نجح في تقديم العون لأكثر من عشرة ملايين أسرة في الأعوام الماضية، مما جعله أحد أكبر المشاريع التكافلية في مصر.

ولتسهيل التواصل مع الجمهور، خصصت وزارة الأوقاف رقماً مختصراً جديداً هو ١٧٧٧٩ لتنظيم الخدمة والرد على استفسارات المواطنين. وتتنوع الخيارات المتاحة للمضحي بين الصك المستورد الذي تبلغ قيمته ٧٠٠٠ جنيه، والصك البلدي الذي تبلغ قيمته ٩٥٠٠ جنيه، مع ضمان حصول المضحي على نصيب قدره سبعة كيلوجرامات من الأضحية. وتؤكد الوزارة أن عملية توزيع اللحوم تتم بدقة متناهية وفق قوائم المستحقين المعتمدة والمدققة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات





