بروتوكول تعاون لإنتاج حربي ومنطقة قناة السويس لتعزيز البنية التحتية

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال المرافق العامة والبنية التحتية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد مصطفى شيخون ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء هذا التوقيع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، بهدف التعاون المشترك في مجالات تنفيذ أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والتحتية. يركز هذا التعاون بشكل خاص على مشروعات محطات تحلية المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، بالإضافة إلى شبكات المرافق الحيوية.

توجيهات الرئاسة لتعزيز التكامل الوطني

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الحرص البالغ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات بالدولة. ويهدف الاتفاق إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة ويحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد الوطنية. أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يستهدف تصنيع وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق وغيرها من الصناعات الهندسية ذات الصلة.

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أكد الدكتور صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الشركات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مجالات صناعية وهندسية متعددة. ولديها من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية والخبرات الفنية ما يؤهلها لإنتاج العديد من المكونات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المشروعات القومية. كما أشار إلى أن الوزارة تحرص على توظيف هذه الإمكانيات وتعظيم الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل بشركاتها لتلبية احتياجات مختلف جهات الدولة.

إحلال المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد

أحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون يتمثل في تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل نظيره المستورد كلما أمكن. يهدف هذا المسعى إلى تجنب اللجوء إلى استيراد منتجات ومكونات تتوافر إمكانية تصنيعها محليًا، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية. كما يؤدي ذلك إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مما يعزز من استقلالية الموارد الوطنية ويقلل من الاعتماد على الخارج في القطاعات الحيوية.

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أكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي لا تدخر جهدًا في تسخير إمكانياتها لخدمة خطط التنمية بالدولة، وتعزيز دورها كشريك صناعي وطني في تنفيذ المشروعات القومية. يتم ذلك من خلال تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التصنيعية والاستفادة من أحدث التكنولوجيات. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للتسويق والتصدير، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي متميز.

تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية

على هامش مراسم التوقيع، أوضح السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق لتعزيز جاهزيتها وفق أحدث المعايير العالمية. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المشروعات المتنامية التي نجحت الهيئة في اجتذابها بالقطاعات المستهدفة الصناعية واللوجستية والخدمية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة. أشار الشيخون إلى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتعميق التعاون في هذه المشروعات.

استفادت الهيئة من خبرات الإنتاج الحربي في إنجاز هذه المشروعات بكفاءة وفاعلية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. كما أشار الشيخون إلى أن هذه المشروعات تعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية كوجهة عالمية للاستثمار نظرًا لما تمتلكه من مقومات أبرزها التكامل بين المواني والمناطق الصناعية والنفاذية للأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الدولية. هذا يجعل المنطقة نقطة جذب استثماري عالمية تتطلب بنية تحتية قوية ومستدامة.

منصة إلكترونية لتعزيز التشبيك الصناعي

أكد مصطفى شيخون ضرورة التنسيق المشترك والتعاون مع الإنتاج الحربي للاستفادة من منصة E-Tabadul، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية بهدف التشبيك الصناعي بين مصانع الهيئة وبعضها من جانب، وباقي الكيانات الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية من جانب آخر. يسهم هذا التشبيك في تعزيز جهود إحلال الواردات، وتعظيم المكون المحلي بالمنتجات المختلفة. الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة.

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وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية. وعلى هامش التوقيع، ناقش الجانبان آليات تفعيل التعاون المشترك واتفقا على ضرورة تحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المكونات والمستلزمات التي يمكن توفيرها محليًا. هذا الاتفاق يسهم بشكل مباشر في دعم خطط تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية المستهدفة.