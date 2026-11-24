الحكومة البريطانية تعلن فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على جماعة الحوثي وأربع قيادات بارزة، في خطوة ردا على انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، رسمياً عن فرض حزمة عقوبات دولية جديدة واستهداف أربعة من أبرز قادة جماعة الحوثي في اليمن. تأتي هذه الخطوة الحازمة كإجابة مباشرة على اتهامات موجهة للجماعة بزعزعة الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تورط قياداتها في انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

أكدت لندن أن الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة الحوثيون في مضيق باب المندب استهدفت بشكل مباشر عرقلة سلاسل الإمداد العالمية الحيوية. وأوضحت أن هذه الأعمال العدوانية ساهمت بشكل فعال في زيادة الضغوط المالية وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر البريطانية، مما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية فورية لحماية مصالحها الاقتصادية.

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تفاصيل العقوبات المالية وحظر السفر

تشمل الإجراءات العقابية المفروضة على تنظيم جماعة الحوثي بشكل جماعي تجميد أصولهم المالية كافة داخل الولاية القضائية البريطانية، مع فرض قيود صارمة ومنعهم تماماً من إدارة أي شركات أو كيان اقتصادي. أما فيما يخص القيادات الأربع المستهدفة تحديداً، فقد شملت العقوبات تجميد أصولهم الشخصية، وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة، وإيقافهم عن إدارة أي كيانات تجارية.

انتهاكات متهمة بحق المعتقلين

يخضع عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الحوثيين منذ عام ألفين وتسعة عشر، للتحقيق بسبب انتهاكات في مراكز الاحتجاز، تشمل التعذيب والعنف الجنسي. كما استهدف عبد الحكيم هاشم علي الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وستهدف السلطات البريطانية صارع الدين مفضل، وكيلاً للنيابة، بالمسؤولية عن انتهاكات مماثلة في المعتقلات.

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دعم المؤسسات اليمنية والضغط الدولي

أوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة تتجاوز بشكل كبير حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرارات الأمم المتحدة، لتشمل إجراءات مالية وقانونية إضافية. وأكدت لندن التزامها بدعم المؤسسات اليمنية المعترف بها دولياً، وقالت إنها قادت جهوداً دولية لتعزيز نظام العقوبات الخاص باليمن مستفيدة من دورها في صياغة القرارات داخل مجلس الأمن الدولي.

استمرار التهديدات الإنسانية والاقتصادية

جددت الحكومة البريطانية مطالبتها الحوثيين بوقف هجماتهم فورياً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان، محذرة من أن استئناف القتال تسبب في نزوح مئات الآلاف من اليمنيين. كما أكدت تضامنها مع السعودية، مشيرة إلى زيارة أجراها وزير شؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، إلى المملكة مؤخراً، لتأكيد دعم لندن للرياض والحكومة اليمنية. وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا عاما لحماية الأنشطة الإنسانية والتجارية الداعمة لها، بهدف الحد من تداعيات العقوبات على المدنيين.