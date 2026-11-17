بريطانيا تخصص 240 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية بشتاء 2024، شاملة صواريخ ورادارات لتصد هجمات روسيا.

أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً يوم الثلاثاء عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية عاجلة بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني، تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجو في أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الروسية خلال فصل الشتاء، حيث تسعى لندن لدعم كييف في مواجهة التهديدات المستمرة على المدن والبنية التحتية الحيوية.

تفاصيل الحزمة العسكرية وموعد التسليم

تتضمن هذه الحزمة المتقدمة أكثر من ألف صاروخ قصير المدى ومجموعة من أنظمة الرادار التي تزيد عن اثني عشرة وحدة، مصممة خصيصاً للكشف المبكر عن التهديدات الجوية. ومن المقرر أن يبدأ تسليم هذه الصواريخ ومنصات إطلاقها في منتصف ديسمبر المقبل، مما يضمن وصول الدعم بشكل متزامن مع ذروة النشاط العدائي المتوقع في الشتاء.

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وكانت المملكة المتحدة قد سبقت هذه الخطوة بتقديم مساعدة بقيمة 400 صاروخ أرض-جو قبل حلول فصل الشتاء الحالي، مما يعكس استمرار التزام لندن بتزويد الحلفاء بالأدوات اللازمة للبقاء في الميدان. وقد أثبتت فعالية هذه الصواريخ ميدانياً في التصدي لمسيرات "شاهد" النفاثة التي تستخدمها القوات الروسية بشكل مكثف لاستهداف المناطق الحضرية والشبكات التحتية.

التزامات الدعم المالي والأبعاد الجيوسياسية

وتندرج هذه الشحنة ضمن إطار أوسع من التمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أعلنته الحكومة البريطانية في الموازنة العامة، وهو مبلغ مخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة والمستعجلة للدفاعات الجوية الأوكرانية خلال أشهر الشتاء القارس. ويمثل هذا الإنفاق جزءاً من التزام لندن الأوسع بتقديم دعم مالي إجمالي يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى فترة متوسطة المدى.

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في تصريحاته أمام الاجتماع الدولي، أوضح وزير الدفاع البريطاني ويليام ستريتنغ، الذي ترأس الجلسات مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبنى استراتيجية واضحة تجعل من الشتاء "سلاحاً" في صراع أوكرانيا. وأكّد أن الهدف من هذه التدابير هو موازنة القوى ومنح أوكرانيا الفرصة للدفاع عن نفسها بفعالية.

متطلبات أوكرانيا الاستراتيجية والمواجهة الدبلوماسية

في ظل هذه الأجواء المتوترة، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة واضحة إلى الدول الداعمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، طالباُ فيها بتوفير صواريخ من طراز "باتريوت" وأنظمة "إيريس-تي" بشكل فوري. وشدد زيلينسكي في كلمته المصورة على أن بلاده تحتاج إلى هذه الأسلحة المتطورة "الآن" ومباشرة من المخزونات الراهنة المتاحة لدى الحلفاء.

واستهدبت هذه الدعوات تعويض النقص في منظومات الدفاع بعيدة المدى، التي تعتبر حاسمة في حماية المدن الكبرى من القذائف والطائرات المسيرة الثقيلة. وأكد المراقبون أن طلبات زيلينسكي تأتي تزامناً مع الجهود المستمرة لزيادة وتيرة الإنتاج وإيصال الذخائر إلى الجبهات أمام تزايد وتيرة القصف الروسي.

التدريبات المشتركة وجهود إعادة الإعمار

إلى جانب الدعم العسكري المباشر، تقود المملكة المتحدة وفرنسا خلال شهر نوفمبر أول تدريب عسكري رئيسي للقوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا، والتي تُقام في الأراضي البولندية. يهدف هذا التدريب الاستراتيجي إلى اختبار آليات نقل القوات وحمايتها وتزويدها باللقاحات والذخائر، وذلك كتمهيد لمهمة محتملة في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية بعد توقف القتال.

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كما شهدت الساحة تطوراً ملحوظاً في مجال القوة الجوية مع إعلان بريطانيا والسويد وأوكرانيا عن توقيع خطاب نوايا بشأن مبدأ تزويد كييف بمقاتلات "غريبن" السويدية الصنع. وقد سبق هذا الإعلان عن استثمارات بقيمة 300 مليون يورو خلال العام الجاري، وهي أموال مخصصة للمساعدة في توفير وصيانة هذه الطائرات الحديثة لتعزيز السيادة الجوية الأوكرانية.