بريطانيا تتصدر جهود تهدئة التوتر في الخليج: لقاءات مكثفة مع قادة إقليميين وأمريكيين

عقد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة مع قادة خليجيين وأمريكيين لبحث سبل تخفيف التوتر في منطقة الخليج، خاصة في مضيق هرمز. وناقشت اللقاءات الهجمات الإيرانية، وأزمة الملاحة، وجهود استعادة حرية التجارة. كما شهدت المحادثات تبادل وجهات النظر حول قضية جزر تشاغوس.

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر ، عن لقاءات مهمة مع قادة خليجيين، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج . وخلال لقائه بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أدان ستارمر الهجمات ال إيران ية على دول الخليج ، مؤكدًا على التزام بريطانيا بأمن المنطقة واستقرارها. وقد شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول سبل تهدئة الأوضاع، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الحليفة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد التوتر في مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لحركة التجارة العالمية. وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه إزاء التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المضيق، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على تدفق البضائع دون عوائق. وخلال محادثاته مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، تم التركيز على أزمة مضيق هرمز بشكل خاص، وسبل التغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. كما ناقش الزعيمان ضرورة العمل المشترك لاستعادة حرية حركة البضائع، بما يضمن سلاسل التوريد العالمية. ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي البريطاني اهتمامًا بالغًا بالأحداث الجارية في الخليج، ورغبة في لعب دور فاعل في تحقيق الاستقرار والسلام. وتسعى بريطانيا، من خلال هذه اللقاءات، إلى تعزيز التنسيق مع الحلفاء، والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة، تضمن أمن الملاحة البحرية، وتحمي المصالح الاقتصادية للدول المتأثرة. ويعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج، والعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. \بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع القادة الخليجيين، أجرى ستارمر محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تناولت تطورات الأوضاع في مضيق هرمز. وقد أعرب ترامب عن استيائه من تصاعد التوتر، مشيرًا إلى أن سلوك إيران في المضيق يمثل انتهاكًا للاتفاقات الدولية. وشدد ترامب على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد إضافي. وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل الضغط على إيران، والتوصل إلى حلول سلمية للأزمة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد ناقش ستارمر وترامب خططًا محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز، وضمان سلامة الملاحة. ويأتي هذا التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة في سياق جهود مشتركة لتنسيق المواقف، وتوحيد الجهود الدبلوماسية للتعامل مع الأزمة. وتعكس هذه المحادثات التزامًا قويًا بالعمل المشترك، والتوصل إلى حلول فعالة للأزمة، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في ظل انتقادات وجهها ترامب لبريطانيا بسبب موقفها من بعض القضايا الإقليمية، مما يبرز أهمية الحوار المستمر، والتنسيق الوثيق بين الحلفاء. كما سلطت المحادثات الضوء على أهمية العمل الجماعي، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الحليفة، لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ويتوقع أن تساهم هذه الجهود الدبلوماسية في تخفيف التوتر، وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سلمية للأزمة في مضيق هرمز.\من ناحية أخرى، أثار ملف جزر تشاغوس، بما في ذلك جزيرة دييغو غارسيا، جدلاً واسعًا في سياق هذه التطورات. وقد تعرضت بريطانيا لانتقادات من ترامب بسبب موقفها من هذه الجزر، التي تعتبرها بريطانيا جزءًا من أراضيها، بينما تطالب بها موريشيوس. وتعتبر جزيرة دييغو غارسيا ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تستخدمها الولايات المتحدة كقاعدة عسكرية. وقد انعكس هذا الملف على المباحثات الدبلوماسية، حيث تم التأكيد على أهمية احترام السيادة الوطنية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. ويشير هذا التطور إلى تعقيد الأوضاع الإقليمية، وارتباط القضايا المختلفة ببعضها البعض. وتؤكد هذه التطورات على ضرورة التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، من خلال نهج شامل، يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة. ويعكس هذا الوضع الحاجة إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول الحليفة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة. وتسعى بريطانيا، من خلال هذه اللقاءات والمحادثات، إلى تعزيز دورها كشريك موثوق به في المنطقة، والعمل مع الحلفاء على تحقيق الاستقرار والسلام





