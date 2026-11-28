خريجة جامعة القاهرة بسمة الحسيني تختار تقنيات الذكاء الاصطناعي مع معمل RUXAILAB الإسباني في برنامج جوجل سمر أوف كود، متجاوزة نسبة قبول 8.4% عالمياً.

اختارت بسمة الحسيني ، خريجة قسم هندسة الحاسبات بكلية الهندسة ب جامعة القاهرة ، أن تجعل من شغفها العميق بالبرمجة و الذكاء الاصطناعي منارةً لها لتحقيق أهدافها الدولية، حيث خاضت رحلة غير تقليدية قادتها إلى الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمها في منتدى مصر 2026، في خطوة تثبت أن المسار الأكاديمي يمكن أن يتحول إلى إنجاز عالمي ملموس.

لم تكن رحلة الحسيني مجرد تجربة دراسية عابرة داخل قاعات الدراسة، بل كانت مساراً متكاملاً من العزم والمحاولة المتكررة، قادها إلى المشاركة الناجحة في برنامج Google Summer of Code لعامين متتاليين، وهما عام 2024 وعام 2025، بالتعاون مع باحثين ومطورين متميزين من مختلف دول العالم، مما عزز مكانتها كخبرة تقنية مرموقة.

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آليات المنافسة العالمية ونسب القبول الدقيقة

يعتبر برنامج Google Summer of Code مبادرة عالمية تنظمها شركة Google، ويهدف صراحةً إلى إتاحة الفرصة للمطورين للمساهمة بفعالية في مشروعات برمجية مفتوحة المصدر، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات دولية وتحت إشراف مباشر من متخصصين وخبراء في المجال التقني.

تعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن البرنامج حجم المنافسة الشرسة التي تواجه المتدربين، حيث تقدم للبرنامج في عام 2025 ما مجموعه 15 ألفاُ و240 شخصاً من 130 دولة مختلفة، ولم يُقبل سوى 1280 مساهمًا من 68 دولة فقط، مما يعني وجود نسبة قبول تقارب 8.4% بشكل دقيق.

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لا يعتمد اختيار المشاركين على اختبارات تقليدية أو امتحانات نظرية، بل يرتكز كلياً على تقديم مقترح تفصيلي للمشروع، يوضح من خلاله المتقدم فهمه العميق للمشكلة التي ترغب المنظمة في حلها، بالإضافة إلى شرحه لكيفية تنفيذ الحل تقنياً والأدوات المقترحة والخطة الزمنية ومراحل التنفيذ المحددة.

التحضير المبكر وأهمية التواصل مع المنظمات

سمعت بسمة الحسيني عن البرنامج لأول مرة خلال السنة الأولى بالجامعة، ومنذ ذلك الحين كانت تتمنى المشاركة فيه بشدة، لكنها كانت تواجه عقبة الوقت، حيث كانت تبدأ التفكير في التقديم قبل غلق باب الترشيحات بأسبوعين تقريباً فقط، مما يجعل الوقت غير كافٍ للاستعداد الجيد.

في عام 2024 قررت بسمة تغيير استراتيجيتها جذرياً، وبدأت الاستعداد منذ إجازة منتصف العام الدراسي، أي قبل الإعلان الرسمي عن المنظمات المشاركة، حيث بحثت عن المنظمات التي شاركت في السنوات السابقة وبدأت تتواصل معها عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن كيفية المشاركة والاستعداد.

لم تتلقَّ الردود السريعة من كثير من رسائلي الأولية، وأحياناً شعرت بالإحباط وتتساءل إن كان أحد سيرد عليها، لكنها واصلت المحاولة والبحث والسؤال بإصرار، خاصةً أنها كانت في السنة الأخيرة بالجامعة واعتقدت أن التفرغ الكامل للمشاركة قد يصبح أصعب بكثير بعد التخرج.

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مشاريع معمل RUXAILAB وتحسين تجربة المستخدم

تعاونت بسمة الحسيني مع معمل RUXAILAB البحثي في إسبانيا على مدار عامين متتاليين، في مشروعين طموحين يهدفان بوضوح إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين دقة تحليل اختبارات تجربة المستخدم للبرامج والتطبيقات المعقدة.

في عام 2024 عملت بشكل مكثف على مشروع مخصص لتحليل المشاعر من التسجيلات الصوتية لاختبارات تجربة المستخدم، بما يساعد بشكل فعال على رصد مشاعر المشاركين بدقة خلال أجزاء مختلفة من الاختبار، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم سلوك المستخدم.

أما في عام 2025، فقد ركزت جهوده على تطوير أداة ذكية للتفريغ الصوتي، تحول التسجيلات الصوتية المعقدة إلى نصوص مكتوبة يمكن مراجعتها وتحليلها بسهولة، وتكمن الأهمية الجوهرية لهذه المشروعات في مساعدة الباحثين على فهم تجارب المستخدمين بصورة أفضل وأعمق.

تعمل هذه الحلول التقنية على تقليل الوقت والجهد اللازمين لتحليل التسجيلات يدوياً، مما يؤكد أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تكمن فقط في مدى تطورها، بل في قدرتنا الفائقة على توظيفها لحل مشكلات واقعية وتحسين حياة المستخدمين بشكل ملموس.