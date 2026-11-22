تعرف على تفاصيل فوز بشكتاش الكبير على كونيا سبور بنتيجة 4-2 وتأثر أداء مصطفى محمد في هذه الجولة من الدوري التركي الممتاز.

حقق نادي بشكتاش فوزاً ثميناً وواسعاً على حساب نظيره كونيا سبور ، بنتيجة فاقت 4-2، وذلك في المباراة التي استضافها الملعب الرسمي للفريق مساء يوم الأحد الماضي. جاءت هذه النتيجة ضمن إطار الجولات التنافسية المقررة للدوري التركي لكرة القدم، وتحديداً الجولة الثانية عشرة ، لتعيد رسم التوازنات في الجدول العام وتحديد مسار الفرق في منتصف الموسم.

تفاصيل المباراة ونتائج الأهداف

بدأت المباراة بشكل حاسم لصالح بشكتاش الذي فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح اللاعب دوشتان فلاهيوفيتش التسجيل بهدفه الأول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول. وسارع فريق بشكتاش لتوسيع الفارق، حيث سجل اللاعب لينادرو تروسار الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين، مما وضع الفريق في موقع مريح نسبياً.

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وفي محاولة من كونيا سبور لكسر الجمود، تمكن اللاعب جان لوك دومبي من تقليص الفارق لصالح فريقه بهدف واحد في الدقيقة الثانية والأربعين. واستمر الضغط في الشوط الثاني، حيث أدرك اللاعب أنيس ديستان هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والستين، ليعود المباراة مجدداً إلى نقطة الصفر وتحولت إلى مواجهته شرسة.

لكن بشكتاش عاد ليتحكم في زمام الأمور مجدداً، حيث سجل فاكلاف سيرني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة التاسعة والسبعين. وأتم فلاهيوفيتش مشواره الفردي بإحراز هدفه الثاني في المباراة، والذي كان الهدف الرابع والأخير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليختم المباراة بفارق كبير.

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أداء مصطفى محمد

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد في هذه المباراة التي جمعت الفريقين، حيث بدأ اللاعب المباراة على مقاعد البدلاء ولم يلعب منذ الدقائق الافتتاحية. قرر الجهاز الفني لفريق كونيا سبور الدفع بمصطفى محمد في الدقيقة الثمانين، في محاولة لتغيير مجريات المباراة وتحقيق نتيجة أفضل.

حاول مصطفى محمد التأثير إيجابياً في دقايقه القليلة على أرض الملعب، وسجل محاولة خطيرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة. ومع ذلك، تعامل حارس مرمى بشكتاش مع الكرة بنجاح، مما منع أي تغيير في النتيجة النهائية لصالح فريق كونيا سبور.

الجدول النهائي وتأثير الفوز

مع انتهاء المباراة، ارتفع رصيد بشكتاش ليصل إلى 25 نقطة، مما مكنه من الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي. هذا الفوز يعزز من آمال الفريق في المنافسة على الألقاب أو التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد كونيا سبور عند 8 نقاط فقط بعد هذه الخسارة، ليسجل ذلك موقعاً صعباً للغاية على الفريق في المركز الخامس عشر. هذه النتائج تعكس الفجوة الكبيرة في الأداء بين الفريقين وتعطي انطلاقة قوية لبشكتاش بينما تواجه كونيا سبور تحديات كبيرة للابتعاد عن منطقة الهبوط.