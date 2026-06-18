بشير التابعي: شكراً للرئيس السيسي على أرض الزمالك الجديدة وهجوم على مجلس الإدارة الحالي وإشادة بأساليب حسام حسن الفنية

في مقابلة تلفزيونية، أعرب النجم السابق بشير التابعي عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله لتخصيص أرض جديدة لنادي الزمالك، لكنه انتقد بشدة مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب بسبب الأزمات المالية المتكررة وإيقاف قيد اللاعبين لدى الفيفا. كما نال التابعي من أداء المدرب حسام حسن مع المنتخب الوطني في المباراة الودية ضد بلجيكا، مشيراً إلى أن أسلوب حسن كان حكيماً وقدم شيئاً جيداً.

وجه بشير التابعي ، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التدخل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض جديدة، لكنه شن هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، منتقدًا الأزمات المتكررة المتعلقة ب إيقاف القيد والغرامات المالية، كما أشاد بطريقة إدارة حسام حسن لمباراة منتخب مصر أمام بلجيكا.

أرض 6 اكتوبر وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "أشكر الرئيس السيسي على تدخله ومنح أرض جديدة لنادي الزمالك، ولكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب لا يستحق أي شيء". وأضاف: "مجلس الزمالك يضحك على من؟ الزمالك أصبح مسجل خطر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإيقاف القيد أصبح يتكرر كل فترة". وتابع: "الغرامات التي يدفعها الزمالك للاعبين تقدر على بناء نادٍ آخر، بسبب كثرة القضايا والأزمات المالية".

كأس العالم 2026.. التشكيل الرسمي لمواجهة غانا وبنماإنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالمالحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم ترند أمريكاوعن منتخب مصر، قال: "لا يوجد شخص قادر على توقع اختيارات حسام حسن أو قراءة أفكاره، لأنه دائمًا ما يفاجئ الجميع في تشكيلاته وخططه".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "حسام حسن قام بشيء جيد في مباراة بلجيكا، إذ لعب بمنطق أنه إذا لم يحقق الفوز فلا يخسر المباراة، ونجح في الخروج بالتعادل، رغم أن منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق الانتصار"





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