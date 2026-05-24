بشير التابعي يكشف أسرار تتويج الزمالك بالدوري ويوجه نصائح مثيرة للجهاز الفني

تحليل شامل من النجم السابق بشير التابعي حول عوامل نجاح الزمالك في الدوري المصري، ودور ممدوح عباس، وكواليس الأزمة النفسية للمدرب بعد خسارة الكونفدرالية، مع اعتذار خاص لنصيحة مهنية لجون إدوارد.

شهدت الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل والتحليل الواسع عقب تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم في موسم اتسم بالكثير من التحديات والإثارة.

وفي هذا السياق، أطل النجم السابق للفارس الأبيض والمنتخب الوطني بشير التابعي عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، ليدلي بدلوه حول كواليس هذا الإنجاز ومسبباته. وقد بدأ التابعي حديثه بتوجيه تهنئة حارة ومستحقة لجميع عناصر المنظومة التي ساهمت في هذا التتويج، بدءا من اللاعبين الذين بذلوا مجهودات بدنية وذهنية جبارة طوال الموسم، وصولا إلى الجهاز الفني الذي استطاع إدارة المباريات بحكمة، وبالطبع الجماهير الوفية التي ظلت السند الأول للفريق في كل الظروف.

ولم يغفل التابعي الإشادة بدور ممدوح عباس الذي اعتبره ركيزة أساسية في هذا النجاح، مؤكدا أن التتويج لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة تلاحم بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني تحت ضغوط جماهيرية وإعلامية هائلة. وفي تحليل عميق للحالة النفسية للجهاز الفني، توقف بشير التابعي عند موقف المدرب معتمد جمال، مشيرا إلى مفارقة غريبة تمثلت في شعور المدرب بالحزن الشديد حتى في لحظات الاحتفال بلقب الدوري.

وأوضح التابعي أن هذا الحزن كان نابعا من مرارة خسارة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولة التي كان يطمح الفريق لتحقيقها لتعزيز سجل إنجازاته القارية. وذهب التابعي في تصريحاته إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه لو كان في مكان المدرب لتقدم باستقالته فوراً، مبرراً ذلك بأن العمل في أجواء مشحونة بالضغوط النفسية والقلق المستمر قد يؤدي إلى استنزاف الطاقة المهنية، مشدداً على أن البيئة الصحية والهدوء النفسي هما الوقود الحقيقي للإبداع الفني في عالم التدريب، وأن الاستمرار في ظل هذه التوترات قد يؤثر سلباً على قرارات المدرب وتعامله مع اللاعبين في المستقبل.

أما فيما يتعلق بالجانب الإداري والمادي، فقد وصف التابعي ممدوح عباس بأنه الجندي المجهول في ملحمة التتويج بالدوري، مؤكداً أن الدعم الذي قدمه عباس كان محورياً في رفع الروح المعنوية للفريق. وكشف التابعي عن تفاصيل تتعلق بالمكافآت المالية التي تم تجهيزها للاعبين كحافز إضافي في حال الفوز بنهائي الكونفدرالية، إلا أن هذه المكافآت لم يتم صرفها نظراً لعدم تحقيق اللقب، وهو ما يوضح أن الإدارة كانت تتبع استراتيجية التحفيز المرتبط بالإنجاز.

وأكد أن هذا النوع من الإدارة يزرع في نفوس اللاعبين الرغبة في القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء الفريق في مباريات الدوري الحاسمة التي تطلبت نفساً طويلاً وتركيزاً عالياً. وفي لفتة إنسانية ومهنية، تطرق بشير التابعي إلى علاقته بجون إدوارد، حيث أقر علناً بأنه قد وجه إليه بعض الانتقادات والهجوم في فترات سابقة. وقدم التابعي اعتذاراً صريحاً لإدوارد، معتبراً أن النقد الرياضي يجب أن يظل في إطار الاحترام المتبادل.

ولم يكتفِ بالاعتذار، بل قدم نصيحة مهنية غالية لإدوارد، داعياً إياه إلى التفكير جدياً في الرحيل إذا استمرت الظروف الحالية التي تؤثر على استقراره النفسي والمهني. وأوضح التابعي أن الاستمرار في العمل وسط أجواء غير مستقرة أو تحت ضغوط غير مبررة قد يترك ندوباً على السيرة الذاتية للمدرب أو المسؤول، وقد يؤثر على اسمه ومستقبله في الوسط الرياضي، مؤكداً أن الحفاظ على السمعة المهنية أهم بكثير من التمسك بمنصب في بيئة عمل طاردة أو مجهدة نفسياً.

ختاماً، رسم بشير التابعي صورة متكاملة للمرحلة التي يمر بها نادي الزمالك، مؤكداً أن الطريق نحو الاستقرار يتطلب تكاتف الجميع بعيداً عن الصراعات الجانبية. وأشار إلى أن التتويج بالدوري هو خطوة أولى نحو استعادة الهيمنة المحلية والقارية، لكنها تتطلب بناء منظومة مستدامة تعتمد على العلم والتخطيط وليس فقط على المجهودات الفردية أو الدعم المالي المؤقت.

ودعا كافة الأطراف إلى دعم الفريق في المرحلة القادمة لتجنب تكرار سيناريوهات الإخفاق في البطولات القارية، لضمان بقاء الزمالك في قمة منصات التتويج، وهو المطلب الأساسي لجماهير القلعة البيضاء التي لا تقبل بغير الذهب بديلاً في كافة المسابقات التي يشارك فيها الفريق





