بصيرة للعراقي علي طوفان فتلاوي يعرض عالميا بمهرجان القاهرة 2024

عرض الفيلم العراقي بصيرة للمخرج علي طوفان فتلاوي عالميا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

استضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، العرض العالمي الأول للفيلم العراقي بصيرة، للمخرج علي طوفان الفتلاوي، ضمن فعاليات مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في إطار عروض السجادة الحمراء. وقدم حكاية تمزج بين الغموض والخيال والتساؤلات الإنسانية حول الحقيقة والإيمان والوهم، من خلال قصة أيوب الكفيف، والذي يعمل مراكبي، ويعيش وسط أهوار العراق الواسعة، وتتغير حياته عندما يقع في حب امرأة غامضة يعتقد أنها خرجت من أعماق المياه في إحدى الليالي، لكن شكوك المحيطين به وإنكارهم وجود هذه المرأة يدفعانه إلى خوض رحلة نفسية لمواجهة الفاصل الدقيق بين ما تراه العين وما تدركه البصيرة، وبين الإيمان والخيال.

إلهام الأساطير وتحديات التصوير في الأهوار

قال علي طوفان الفتلاوي، مخرج الفيلم، في ندوة نقاشية عقبت عرض الفيلم، أن فكرة العمل جاءت من الأساطير والحكايات حول أهوار العراق، والتي تشكل مهد الحضارة السومرية، وأن الاستعدادات للفيلم أخذت وقتا طويلا، لصعوبة الفيلم واحتياجه لاستعدادات خاصة، وإنه أجرى العديد من تجارب الأداء للممثلين، وأقام اختبارات لأبطال الفيلم أون لاين، لتواجدهم بدولة كندا، ثم أجرى اختبارات نهائية في منطقة الأهوار، للحصول على تصور نهائي لشكل الأبطال داخل حكايته، كما حرص على إجراء بروفات في مكان التصوير حتى يعتاد الممثلين على طبيعة المكان، لأن طبيعة أرض الأهوار عبارة عن تربة لينة تشكلت فوق أعواد القصب.

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أحمد مونيكا وصعوبات التمثيل في التربة اللينة

وعبر بطل الفيلم أحمد مونيكا، عن تجربته التي درس فيها التمثيل وعمل بالمسرح، وفور تحدثه مع المخرج علي طوفان فتلاوي، حول الشخصية وافق على الفور لأنه لن يجد شخصية معقدة ومركبة مثلها يبرز من خلالها مواهبه التمثيلية، مشيرا إلى أن تحضيرات الفيلم كانت صعبة، وإنه في البداية تعرض لإصابات عديدة بقدمه، لصعوبة الوقوف على التربة في الأهوار. وأوضح أحمد مونيكا أن الطبيعة غير المستقرة للأرض تتطلب مجهودا بدنيا ونفسيا كبيرا لتأدية المشهد بشكل مقنع، مما أضاف طبقة إضافية من الواقعية والألم للشخصية التي يجسدها في العمل الفني.

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تجربة سامية الرحماني وانجذابها للأهوار العراقية

وعبرت بطلة الفيلم سامية الرحماني، عن سعادتها بأن يكون العرض العالمي الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، مشيرة إلى أن التجربة تركت أثرا عميقا بنفسها جعلها تتعلق بمنطقة الأهوار وتحرص على زيارتها في كل مرة تزور بها العراق. وأشارت سامية الرحماني إلى أن الجو العام للبيئة الطبيعية المحيطة بالتصوير كان له تأثير كبير على الأداء الفني، حيث ساعد المناخ الهادئ والمناظر الخلابة في تعزيز الحضور العاطفي للسينما العراقية المعاصرة على الساحة الدولية.

تفاصيل الدورة الـ47 من المهرجان السينمائي

وتستمر فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيسه، وتشهد هذه الدورة عرض 145 فيلمًا من 64 دولة، تتضمن 109 عروض عالمية ودولية أولى، إلى جانب منافسة 12 فيلمًا على جائزة الهرم الذهبي. ويعتبر هذا العدد الكبير من الأفلام المؤشر على الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها المهرجان كمحور رئيسي للسينما العربية والعالمية، حيث يوفر منصة قوية لصناع السينما لتبادل الخبرات والوصول إلى جماهير متنوعة.