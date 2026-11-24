الدكتور عمرو بصيلة يتابع جودة التعليم الفني في المدارس المصرية الإيطالية بالفيوم وبني سويف، والتأكيد على دمج المهارات الحياتية والمهنية مع متطلبات سوق العمل.

أجرى الدكتور عمرو بصيلة ، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جولة تفقدية ميدانية شاملة لاستعراض جاهزية المدارس المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي الفيوم و بني سويف. وقد حضر معه في الجولة الأستاذ تامر نجم الدين، المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى السيدة إيلينا خارتشينكو ، الخبيرة الدولية المختصة في مجال تطوير التعليم الفني.

التأكد من كفاءة المعامل التخصصية

ركزت الجولة الميدانية على التفتيش الدقيق لتجهيزات مدرسة أجرو المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لمحافظة الفيوم، ومدرسة 8ones المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الواقعة بمحافظة بني سويف. وتم خلال الزيارة فحص المعامل التخصصية ومعامل اللغات بشكل مفصل للتأكد من كفاءتها الفنية العالية.

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كما شملت الجولة التحقق من مدى توظيف هذه التجهيزات الحديثة والفعّالة في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية مثالية تدعم العملية الدراسية. واكتفى الوفد بتفقد مستوى الطلاب في اكتساب المهارات المهنية المرتبطة بشكل مباشر بتخصصاتهم الدراسية، مما يعكس التزاماً واضحاً بتطبيق المعايير الدولية في التعليم الفني.

مناقشات الطلاب وطموحاتهم المستقبلية

نظمت الخبيرة الدولية إيلينا خارتشينكو جلسات مناقشة مباشرة ومفتوحة مع الطلاب، بهدف التعرف على آرائهم الصريحة حول البيئة المدرسية وتقييم تجربتهم التعليمية حتى الآن. واستكشفت الجلسات طموحات الطلاب للمستقبل ومقدار قدرتهم على تطوير مهارات التواصل اللغوي والمهني لديهم.

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أشارت هذه الجلسات التفاعلية إلى أهمية قياس مدى استيعاب الطلاب للمحتوى التدريبي وقدرتهم على نقل المعرفة المكتسبة عبر التواصل الفعّال، وهو ما يُعد مؤشراً هاماً على جودة المخرجات التعليمية. كما استمعت الخبيرة الدولية إلى ملاحظات الطلاب ومقترحاتهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المدارس، مما يعزز من ثقافة المشاركة الإيجابية.

الاهتمام بالأنشطة وتنمية المهارات الحياتية

شدد الدكتور عمرو بصيلة خلال حديثه مع الطلاب والإدارات المدرسية على ضرورة الاهتمام المتوازني بالأنشطة المدرسية بجانب التدريب الفني المكثف، لما للأولى من دور محوري في تنمية المهارات الحياتية. وبيّن أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وتطويرها بشكل متكامل، مما يجعله قادراً على مواجهة تحديات الحياة والعمل.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية اجتهاد الطلاب المستمر في اكتساب المعارف الجديدة والمهارات المهنية المتقدمة، والاستفادة القصوى من التدريبات العملية المتاحة لهم. وأشار إلى أن هذا الاجتهاد هو الطريق الوحيد لتحقيق التميز والتميز بعد التخرج، ودخول سوق العمل بكفاءة عالية وقدرة على المنافسة.

ضمان جودة التعليم ومطابقة سوق العمل

تأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار الحرص الكبير لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب التقني والمهني. ويستهدف هذا التوجيه إعداد خريجين مؤهلين بدقة، يمتلكون مهارات مهنية عالية المستوى، إلى جانب كفاءات لغوية تتوافق تماماً مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمتغيرة.

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ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يضمن توظيفاً أفضل للخريجين ومساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المتابعة المستمرة إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل دائم، وضمان استدامة التحسين في جميع المدارس التابعة لبرنامج المدارس المصرية الإيطالية.