تتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

وتتضمن البطولة 104 مباراة كاملة على مدار 40 يومًا. وتم الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح البطولة. وتتألف البطولة من 48 فريقًا، بزيادة 16 فريقًا مقارنةً بالبطولة السابقة. وسيشارك في البطولة 48 منتخبًا من جميع أنحاء العالم.

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة لكرة القدم على الإطلاق. وتتضمن البطولة العديد من المباريات الكبيرة، بما في ذلك المباراة النهائية والنهائي. وسيتم عقد البطولة في العديد من المدن الأمريكية والكندية والمكسيكية. وتعد هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم للتنافس على اللقب.

وتتضمن البطولة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية. وتعد هذه البطولة من أهم البطولات الرياضية في العالم. وتتضمن البطولة العديد من المباريات بين أفضل الفرق في العالم. وتعد هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبي كرة القدم للتحسن وتطوير مهاراتهم.

وتتضمن البطولة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية. وتعد هذه البطولة من أهم البطولات الرياضية في العالم. وتتضمن البطولة العديد من المباريات الكبيرة. وتعد هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبي كرة القدم للتنافس على اللقب.

وتتضمن البطولة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية. وتعد هذه البطولة من أهم البطولات الرياضية في العالم. وتتضمن البطولة العديد من المباريات بين أفضل الفرق في العالم. وتعد هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبي كرة القدم للتحسن وتطوير مهاراتهم





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كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك الرياضة

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