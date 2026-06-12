بطولة كأس العالم 2026: مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 ، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

ويستضيف منتخب كندا نظيره منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتحقيق بداية قوية في مشوارهم بالمونديال، بينما يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع باراجواي في الساعات الأولى من صباح السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها. وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة قد شهدت فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية في التغلب على التشيك بنتيجة 2-1.

رسالة غير متوقعة من خالد الغندور لمجلس إدارة الأهليالزمالك يتحرك لإنهاء أزمة عمر فرج ورفع عقوبة إيقاف القيدوتقام النسخة الحالية من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن تستمر المنافسات حتى 19 يوليو المقبل. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 12 يونيو 2026كندا × البوسنة والهرسك - الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. الولايات المتحدة الأمريكية × باراجواي - الساعة 4:00 فجر السبت بتوقيت مصر والسعودية.

وتُنقل المباراتان عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1 وبي إن سبورت ماكس 2. مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم (الجولة الأخيرة)الفتح × المغرب الفاسي - الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب). أولمبيك آسفي × الكوكب المراكشي - الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (4:00 مساءً بتوقيت المغرب). النادي المكناسي × نهضة الزمامرة - الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب).

الدفاع الحسني الجديدي × أولمبيك الدشيرة - الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية (6:00 مساءً بتوقيت المغرب). وتُنقل مباريات الدوري المغربي عبر مجموعة قنوات الرياضية المغربية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 مواعيد مباريات منتخب كندا منتخب البوسنة والهرسك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية باراجواي الدوري المغربي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الطقس اليوم الجمعة.. تحذير من ظاهرة جوية خطرةتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة ...

Read more »

بند الأجور مفاجأة.. أبرز مواد قانون الموازنة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس السيسيصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 12 لسنة 2026 بربط حساب ختامى الموازنة...

Read more »

طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر .. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظاتكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، موضحة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على عدد كبير .. المزيد

Read more »

نتائج إيجابية ونجاحات طال انتظارها.. حظك اليوم برج الثور 12-6-2026نقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »

تُفتح أمامك أبواب جديدة للنجاح والتقدم.. حظك اليوم برج الحمل 12-6-2026نقدم توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »

فرصة لن تتكرر ومرحلة تغيرات إيجابية.. حظك اليوم لبرج الجوزاء 12-6-2026نقدم توقعات علماء الفلك لمواليد البرج على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »