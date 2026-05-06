بطولة رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق مصنع أقطان ضخم بالمحلة الكبرى

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية في إخماد حريق هائل نشب بمصنع للأقطان بقرية القيصرية بالمحلة الكبرى، حيث تم الدفع بسبع سيارات إطفاء لمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى ب محافظة الغربية واقعة مأساوية ومروعة تمثلت في اندلاع حريق ضخم ومفاجئ داخل أحد أكبر مصانع الأقطان بالمنطقة، حيث استيقظ الأهالي على أصوات صراخ واستغاثات تعكس حجم الكارثة التي حلت بالمكان.

وقد بدأت الواقعة عندما تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كثيف وسريع من داخل المصنع الذي تزيد مساحته عن ألف متر مربع، مما أدى إلى تحول سماء القرية إلى اللون الأسود بسبب الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة المحيطة، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين سكان المنازل المجاورة الذين خشوا من امتداد النيران إلى ممتلكاتهم وأرواحهم، خاصة وأن مواد القطن الخام والمصنعة تعتبر من المواد شديدة الاشتعال التي تساعد على انتشار الحريق في ثوانٍ معدودة. وعلى إثر ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بسرعة قصوى بعد تلقيها بلاغاً عاجلاً من شرطة النجدة يفيد بورود إخطارات من المواطنين عن نشوب هذا الحريق الهائل.

ولم تضيع اللحظات سدى، حيث تم التنسيق الفوري مع مركز المحلة الكبرى والدفع بقوة مكثفة من رجال المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية. وقد تم توجيه سبع سيارات إطفاء مجهزة بأحدث المعدات إلى موقع الحريق، حيث خاض رجال الإطفاء معركة شرسة ضد النيران التي كانت تلتهم كل ما في طريقها من آلات وأقمشة وأقطان ومعدات إنتاجية.

وقد وصف شهود عيان المشهد بأنه كان مرعباً، حيث كانت ألسنة اللهب ترتفع لعدة أمتار في الهواء، مما تطلب مهارة عالية وشجاعة فائقة من رجال الحماية المدنية الذين اقتحموا الموقع لمحاصرة النيران ومنعها من التمدد إلى المصانع المجاورة أو المناطق السكنية المكتظة في القرية. وبعد جهود مضنية استمرت لساعات من العمل المتواصل والجهد الشاق، تمكنت القوات من السيطرة التامة على الحريق وإخماده بالكامل.

ولم يتوقف عمل رجال الإطفاء عند إخماد النيران فحسب، بل استمروا في تنفيذ عمليات تبريد دقيقة وشاملة لكافة أجزاء المصنع المتفحمة، وذلك لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى نتيجة الحرارة الكامنة في أكوام القطن والمواد العازلة. ومن الناحية القانونية، قامت الجهات المختصة بفرض طوق أمني حول موقع الحادث لمنع اقتراب المارة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء نشوب الحريق، سواء كانت نتيجة ماس كهربائي أو إهمال في إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المصنع.

كما بدأت لجان فنية متخصصة في حصر الخسائر المادية التي طالت معظم محتويات المصنع وأقسامه، والتي قدرت بمبالغ طائلة نتيجة تفحم الآلات والمواد الخام. إن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية ضرورة التزام كافة المنشآت الصناعية، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد سريعة الاشتعال مثل الأقطان، بتطبيق معايير السلامة العالمية وتوفير أنظمة إطفاء ذاتية ومتطورة للتقليل من حجم الخسائر في مثل هذه الحوادث.

وقد أشاد أهالي قرية القيصرية بالسرعة والاحترافية التي تعاملت بها قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، والتي حالت دون وقوع كارثة بشرية كانت ستؤدي إلى خسائر في الأرواح لولا التدخل السريع والدقيق. وفي الختام، تبقى هذه الحادثة تذكيراً دائماً بضرورة اليقظة المستمرة وتحديث منظومات الدفاع المدني في المناطق الصناعية الريفية لضمان حماية الاستثمارات وأرواح العاملين والمواطنين على حد سواء





حريق المحلة الحماية المدنية محافظة الغربية مصنع أقطان قرية القيصرية

