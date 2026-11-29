اكتشاف أثري ضخم بهضبة راجح بالفرافرة يعود لـ 8500 عام يكشف عن حياة مجتمعات صحراوية مستقرة، في إنجاز جديد لمشروع عصور ما قبل التاريخ.

أعلنت البعثة المصرية الإيطالية المشتركة العاملة ضمن مشروع عصور ما قبل التاريخ ب واحة الفرافرة (FOPP)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ، عن اكتشاف أثري بارز ب واحة الفرافرة. يمتد هذا الكشف ليكشف عن واحدة من أكبر التجمعات السكنية المسجلة حتى الآن في الصحراء الغربية، مما يفتح نافذة جديدة لفهم تاريخ الإنسان في مصر.

تفاصيل المستوطنة الأثرية بهضبة راجح

تم تحديد موقع هذا الاكتشاف الأثري المهم بدقة بمنطقة هضبة راجح، التي تقع على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة. يمتد هذا الموقع الذي يحمل الرقم التعريفي (1) ليشمل حوالي 200 معلم وشاهد أثري متنوع. تتنوع هذه الشواهد بين منشآت حجرية ضخمة ومواقد قديمة، بالإضافة إلى تجمعات كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية.

Also read المجلس القومي للأجور يوافق على الحد الأدنى 8500 جنيه للقطاع الخاص

تشير الدراسات الأولية والميدانية المستفيضة إلى أن هذا الموقع لم يكن مجرد مخيم مؤقت لجماعات بشرية عابرة أو متفرقة. بل إنه يمثل مستوطنة واسعة ومنظمة بدقة، شهدت نشاطًا بشريًا متكررًا ومستمرًا على مدار فترة طويلة. يرجح الخبراء والباحثون أن يعود تاريخ إنشاء هذا التجمع البشري إلى منتصف عصر الهولوسين، أي منذ نحو 8500 عام.

تكتسب هذه الاكتشافات أهمية علمية استثنائية، لأنها تقدم أدلة ملموسة وغير مسبوقة على طبيعة الحياة البشرية في الصحراء الغربية قبل آلاف السنين. يساعد هذا الكشف الباحثين والأكاديميين على فهم آليات الانتقال المعقدة التي مرت بها المجتمعات القديمة. هذه المجتمعات انتقلت تدريجيًا من أنماط التنقل المستمر والصيد وجمع الغذاء العشوائي، إلى أشكال أكثر استقرارًا وتنظيمًا في أماكن توافرت بها مقومات الحياة الأساسية.

Advertisement

تحليل أنماط المعيشة والتنظيم المكاني

تضم المستوطنة المكتشفة مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنشآت الحجرية التي شيدت بدقة، إلى جانب مواقد كانت تستخدم للطهي والتدفئة. كما عثر على تجمعات كثيفة من الأدوات الحجرية التي استخدمها السكان القدماء في ممارسة أنشطتهم اليومية المختلفة. أظهرت دراسة دقيقة لتوزيع هذه المواقد والمنشآت الحجرية واللقى الأثرية المحيطة بها، أن هذه الأماكن كانت تستخدم على الأرجح في الأنشطة الحياتية والمنزلية المنتظمة.

هذا التوزيع يعكس بشكل واضح وطبيعة الحياة داخل التجمع البشري القديم، ويقدم تصورًا دقيقًا عن كيفية تنظيم المساحات التي مارس فيها السكان أنشطتهم المختلفة. كما يعكس العدد الكبير والشامل للشواهد الأثرية والتنظيم المكاني المتميز للموقع تكرار الاستيطان البشري واستمراره في المنطقة خلال تلك الفترة الزمنية.

يعزز هذا الدليل الاستنتاجي فرضية وجود مجتمع بشري أكثر استقرارًا وتنظيمًا بكثير من جماعات الصيد والترحال التي سبقت هذه المرحلة التاريخية. تشير البيانات إلى أن السكان كانوا يملكون معرفة متقدمة بكيفية إدارة الموارد وتخصيص المساحات للعيش المشترك والعمل المنظم.

البيئة القديمة وعلاقة التغير المناخي

من أبرز الجوانب العلمية التي كشف عنها المشروع أن البيئة الطبيعية في منطقة الفرافرة كانت تختلف بدرجة كبيرة جدًا عن طبيعتها الصحراوية القاحلة الحالية. فقد أظهرت الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية المتعمقة وجود شواهد مادية على ظروف بيئية كانت أكثر رطوبة بكثير في الماضي.

تتمثل هذه الظروف في وجود منخفضات ضحلة واسعة ورواسب رسوبية واضحة لبحيرات قديمة. يشير هذا الأمر إلى توافر مصادر مائية طبيعية ساعدت بشكل مباشر على جذب الجماعات البشرية القديمة وتشجيعهم على الاستقرار بالمنطقة. كما كشفت الدراسات الجيولوجية عن توافر الأحجار المحلية المناسبة التي استخدمها سكان المستوطنة في تشييد المنشآت الحجرية المتينة.

Advertisement

استخدم هؤلاء السكان هذه المواد المحلية لصناعة الأدوات التي احتاجوا إليها بشكل يومي في أنشطتهم المختلفة. تساعد هذه النتائج العلمية الملموسة على فهم العلاقة الوثيقة والمعقدة بين التغيرات المناخية القديمة وأنماط الاستيطان البشري. إذ كانت وفرة المياه والموارد الطبيعية المتاحة من العوامل الرئيسية التي حددت أماكن إقامة التجمعات البشرية القديمة بالصحراء الكبرى.

مسار البحث والتطور المستقبلي

لم يأتِ هذا الكشف الأثري الضخم نتيجة موسم حفائر واحد أو عمل ميداني عشوائي، بل جاء بعد سلسلة طويلة من أعمال البحث والاستكشاف المنهجي. بدأت هذه الجهود مبكرًا عندما اختارت البعثة المصرية الإيطالية هضبة راجح مجالًا جديدًا للدراسة الأثرية عام 2023. اعتبرت البعثة هذه المنطقة من المناطق الهامة التي لم يسبق إخضاعها لدراسات أثرية متخصصة من قبل.

خلال أعمال المسح الميداني المكثف، نجحت البعثة في رصد عدد كبير من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في مناطق متفرقة من الهضبة. تضمنت هذه الجهود التوثيق الطبوغرافي والفوتوغرافي الدقيق، وإجراء حفائر منظمة، ودراسة القطع واللقى الأثرية بعناية فائقة.

استعانت الفرق البحثية بالدراسات الجيولوجية والجيوأثرية المتطورة لتحديد طبيعة البيئة القديمة بدقة، والعوامل الطبيعية التي ساعدت على استقرار الإنسان في المنطقة. لا يقتصر الوجود الأثري لعصور ما قبل التاريخ على الموقع الجديد الذي جرى الإعلان عنه بهضبة راجح، إذ تعد واحة الفرافرة واحدة من المناطق المهمة لدراسة تاريخ الإنسان في الصحراء الغربية.

شهدت الواحة على مدار عقود اكتشافات وأبحاثًا أثرية مكثفة كشفت عن مواقع متعددة تعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل التاريخ. تعد قرية الوادي الخفي من أبرز المواقع التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية السابقة في الفرافرة. تكتسب هذه القرية أهمية إضافية كبيرة في ضوء الكشف الجديد، لأنها تساعد على تكوين صورة أوسع عن طبيعة الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية من منخفض الفرافرة.