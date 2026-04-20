بعثة طائرة الأهلي تتوجه إلى رواندا للمنافسة على لقب البطولة الإفريقية للأندية

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ب النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهة إلى العاصمة الرواندية كيجالي ، وذلك في رحلة مرتقبة للمشاركة في فعاليات النسخة رقم 47 من بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص القلعة الحمراء على مواصلة الهيمنة القارية في مختلف الألعاب الجماعية، حيث يطمح الجهاز الفني واللاعبون إلى العودة بالكأس وتأكيد تفوق الطائرة الأهلاوية على المستوى الإفريقي خلال البطولة التي تقام في الفترة ما بين 20 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل. وقد شهدت القائمة المغادرة إلى رواندا توازناً كبيراً بين الخبرة والشباب، حيث ضمت 14 لاعباً هم حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف، والذين خضعوا لبرامج إعداد مكثفة خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الفني. من جانبه، يقود الجهاز الفني للفريق الأمريكي المخضرم جوردون مايفورث، الذي يعول على خبراته الكبيرة في تطوير أداء الفريق ووضع الخطط التكتيكية المناسبة لمواجهة كبار القارة السمراء، ويعاونه طاقم فني وإداري متكامل يتألف من محمد السيد كمدرب عام، ومحمد الحسيني كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق. كما يرافق البعثة طاقم طبي متخصص يضم الدكتور إيهاب فخر الدين، وإخصائيي التأهيل البدني أسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم، وإخصائي العلاج الطبيعي إسلام محمدي، بجانب محللي الأداء عبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا، ومخطط الأحمال حسام الدين عناية، وإخصائي التدليك هاني سعيد، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة والجاهزية البدنية والفنية للاعبين لضمان تقديم أداء مشرف يليق باسم النادي الأهلي. وتعد هذه البطولة محطة هامة في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث تسعى إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجاوز أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الإقامة في رواندا. وقد أجرى الفريق سلسلة من التدريبات القوية في القاهرة قبل السفر، حيث ركز مايفورث على الجوانب الدفاعية والهجومية وتحليل أداء المنافسين المتوقعين في البطولة. ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته فور الوصول إلى كيجالي، للتعود على أجواء الصالة المغطاة والمناخ، وذلك لضمان الدخول في أجواء المنافسات الرسمية منذ اللحظة الأولى. وتضع الجماهير الأهلاوية ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق اللقب، خاصة في ظل الدعم المستمر من مجلس الإدارة وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية التي تضع الفريق في أفضل وضعية للمنافسة على جميع الأصعدة المحلية والقارية، مما يجعل من مشاركة الأهلي في كيجالي حدثاً رياضياً مرتقباً ينتظره عشاق الكرة الطائرة في مصر وخارجها





النادي الأهلي الكرة الطائرة بطولة إفريقيا للأندية كيجالي رياضة مصرية

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قرى الجن .. لماذا تشتعل البيوت بالنيران المجهولة دون أسباب؟عاني سكان قرابة 47 قرية، مطلع العام الحالي، بمنطقة الشراقوة التابعة لمركز الحامول، بكفر الشيخ....

Read more »

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ'كورونا'.. ووفاة واحدةوزيرة الصحة 47 إصابة جديدة بـ كورونا ووفاة واحدة | مصراوى

Read more »

كورونا حول العالم: الإصابات 940 ألفا والوفيات فوق 47 ألفاكورونا حول العالم: الإصابات 940 ألفا والوفيات فوق 47 ألفا التفاصيل:

Read more »

فى الوادي الجديد.. 47 مكتب بريد يستقبل المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمةفى الوادي الجديد.. 47 مكتب بريد يستقبل المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

الثقافة ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها التراثية والتاريخية على الموقع الرسمي | صور'الثقافة' ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها التراثية والتاريخية على الموقع الرسمي | صور احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

وزير النقل: محور سمالوط بطـول 24 كم يشتمل على 47 عملا صناعيا |صوروزير النقل: محور سمالوط بطـول 24 كم يشتمل على 47 عملا صناعيا |صور احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »