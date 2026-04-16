بعد 43 عامًا من البحث.. "إسلام ضحية بنت إبليس" يستعيد هويته الحقيقية عبر اتصال دولي وتحاليل DNA

يكشف محمد ميلاد، المعروف إعلاميًا بـ"إسلام ضحية بنت إبليس"، عن التفاصيل المذهلة لعملية استعادته لهويته الحقيقية بعد 43 عامًا من الغموض. بدأت القصة باتصال هاتفي غير متوقع من رقم دولي، تلاه تأكيد التفاصيل عبر تحاليل الحمض النووي (DNA)، ليفتح هذا الباب مرحلة جديدة في حياته.

كشف محمد ميلاد ، الذي اشتهر إعلاميًا بلقب ' إسلام ضحية بنت إبليس '، عن تفاصيل اللحظة الحاسمة التي استعادت فيها حياته هويته الحقيقية. بدأت القصة باتصال هاتفي مفاجئ من رقم دولي أثناء مزاولته لعمله. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامج '90 دقيقة' الذي يُعرض على قناة المحور، روى ميلاد أنه تلقى اتصالاً في تمام الساعة العاشرة صباحًا من شخص عرّف نفسه بأنه والده. أثار هذا الاتصال دهشته في البداية، خاصة وأن الرقم كان دوليًا، مما جعله يشعر بالريبة.

استغربت جدًا وقلت له إزاي وأنا موجود في مصر، هكذا عبّر محمد ميلاد عن صدمته الأولية، لكن المتصل أكد له تفاصيل دقيقة تتعلق بمكان ميلاده في منطقة العامرية وكونه مقيمًا في ليبيا. هذه المعلومات التفصيلية دفعتهما إلى مواصلة الحديث ومد جسور التواصل بينهما.

بعد فترة من الشكوك والمفاوضات، تم حسم الأمر بشكل قاطع من خلال إجراء تحاليل تحليل الحمض النووي (DNA). أثبتت هذه التحاليل بشكل لا يدع مجالاً للشك صحة العلاقة الأبوية، ووصف ميلاد تلك اللحظة بأنها نقطة تحول جذرية في مسار حياته، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في غموض وبحث مضنٍ عن الحقيقة.

ووصف ميلاد ما حدث بأنه 'نصيب من الله' تجلى في الوقت المناسب، معلنًا عن بداية مرحلة جديدة في حياته تتمثل في استعادة هويته الأصيلة والانتماء إلى عائلته الحقيقية، بعد رحلة طويلة مليئة بالتساؤلات والبحث عن الجذور.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان.. السبتتستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت المقبل 18 أبريل 2026، للمرافعة في محاكمة 43 متهما

Read more »

عاجل| إسلام يصل لأسرته الحقيقية بعد 43 عاما من خطفه على يد «عزيزة بنت إبليس».. لديه 20 شقيقًاوصل إسلام الشهير بأنه ابن عزيزة بنت إبليس لأسرته الحقيقية بعد مرور نحو 43 عاما على خطفه منهم في مدينة الإسكندرية حيث عاد إليهم في مسقط رأسه بليبيا - الوطن

Read more »

عودة إسلام الضائع ابن نرجس لأهله.. حكاية خطف رضيع عاد لـ20 أخ في ليبيا بعد 43 عامبعد أكثر من أربعة عقود على واقعة اختطافه، انتهت واحدة من أطول قصص البحث عن الهوية في المنطقة، بعودة الشاب المعروف إعلاميًا بـ'إسلام

Read more »

بعد 43 عاما.. العثور على عائلة إسلام ابن عزيزة وأسرة مسلسل حكاية نرجس تحتفل بنهاية الرحلةاحتفلت أسرة مسلسل "حكاية نرجس"، بخبر العثور على "إسلام" – صاحب القصة الحقيقية التي استند إليها العمل – على أسرته، بعد رحلة بحث طويلة امتدت ل

Read more »

لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ 'إسلام' ضحية 'عزيزة بنت إبلبيس'بعد عملية بحث استمرت نحو 43 عامًا، خرج 'إسلام' المعروف بضحية عزيزة بنت إبليس ليُعلن عن وصوله إلى أسرته الحقيقية بعد رحلة بحث طويلة استمرت حوالي 4 عقود

Read more »