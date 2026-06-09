بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان: 15 شهيدا و42 جريحا

بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وفقًا لبيان من وزير الزراعة، الذي أوضح أن توسيع الرقعة الزراعية في لبنان يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي. كما أشار إلى أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة. فيما يخص الشروق، فقد تنفردت بنص المقترح المصري للتعامل مع ملف سلاح المقاومة في غزة. وبالنسبة للشروق، فقد اقترح قانونًا جديدًا لإنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم التطوير والتسويق العقاري. ووفقًا لتصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن وزارة الإسكان تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين. وتشمل المقترحات الخمسة للتدخل التشريعي والتنظيمي قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات. وأشار الرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى زيارة رئيس إريتريا، حيث بحثا عن تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.،

15 شهيدا و42 جريحا في بغارات إسرائيل ية على جنوبي لبنان ، وفقًا لبيان من وزير الزراعة، الذي أوضح أن توسيع الرقعة الزراعية في لبنان يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار إلى أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة. فيما يخص الشروق، فقد تنفردت بنص المقترح المصري للتعامل مع ملف سلاح المقاومة في غزة. وبالنسبة للشروق، فقد اقترح قانونًا جديدًا لإنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم التطوير والتسويق العقاري. ووفقًا لتصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن وزارة الإسكان تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين. وتشمل المقترحات الخمسة للتدخل التشريعي والتنظيمي قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات.

وأشار الرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى زيارة رئيس إريتريا، حيث بحثا عن تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





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