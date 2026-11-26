المعلق الإعلامي يكشف تفاصيل من مذكرات بايدن حول محاولة ناقش تهجير الفلسطينيين، ويوضح موقف السيسي الرافض قطعا لهذا المخطط حفاظا على الأمن القومي المصري.

كشف الإعلامي مصطفى بكري النقاب عن كواليس مهمة من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، التي تسلط الضوء على الموقف المصري الحازم والرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. وأشار بكري إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تدرك مسبقا هذا الرفض الجذري من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مما يجعل القضية واضحة منذ الأيام الأولى للتحركات الدولية.

تفاصيل اللقاء المخطط في الأردن

أوضح بكري خلال حواره في برنامج حقائق وأسرار أن بايدن ذكر في كتابه الصادر في نوفمبر 2026 أنه كان ينوي مناقشة مسألة انتقال بعض سكان غزة إلى مصر مع الرئيس السيسي. كان اللقاء المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان يوم 18 أكتوبر 2023، بمشاركة العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه تم إلغاؤه إثر قصف المستشفى المعمداني في غزة.

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موقف السيسي القطعي منذ البداية

أكد مصطفى بكري أن بايدن أقر في مذكراته بأنه كان يعلم أن الرئيس السيسي سيقاوم هذا الطرح ويرفضه بشدة، مما يؤكد وضوح الموقف المصري منذ البداية. كما ذكر أن الرئيس السيسي أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع بايدن في أكتوبر 2023 أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، في تأكيد على خط أحمر غير قابل للتجاوز.

أبعاد القضية وأثرها على الأمن القومي

شدد بكري على أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها أو حلها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه. أوضح أن رفض التهجير يرتبط بشكل أساسي بحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مستقبل القضية الفلسطينية، مستبعدا أي مساس بالحق الثابت في العودة أو العيش على الأرض.

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تداعيات المذكرات والوضع الراهن

يرى محللون أن نشر هذه التفاصيل يعزز فهم الديناميكيات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة. يؤكد بكري أن الموقف المصري يظل ثابتا على عدم المساس بالهوية الفلسطينية أو الأرض، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتقديم صورة أكثر دقة عن تاريخ مفاوضاتها.

توقعات المستقبل والاستجابة الدولية

مع استمرار تغطية وسائل الإعلام لهذه التطورات، يظل التركيز منصبًا على كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع هذه الوقائع الجديدة. تبرز هذه المذكرات أهمية الدور المصري المحوري في المنطقة، ودور القيادة المصرية في صياغة سياسات لا تتنازل عن الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، في ظل تعقيدات الوضع الإقليمي المتجدد.