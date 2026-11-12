بلاكستون تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

أكبر شركات إدارة الأصول تعلن عن افتتاح مكتب في دبي لتعزيز حضورها الخليجي وتمكين المستثمرين من الوصول للاستثمارات البديلة عبر شراكتها الاستراتيجية.

أعلنت شركة بلاكستون ، المعروفة بكونها أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم والمسجلة في بورصة نيويورك، رسمياً عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال يوم الخميس، مما يوسع بشكل كبير من نطاق حضور الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز من موقعها الاستراتيجي في المنطقة.

التوسع في الإمارات ومركز دبي المالي

يُعد هذا المكتب الجديد ثاني مكتب لشركة بلاكستون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي كنتيجة مباشرة للالتزام الراسخ بالشركة بتوثيق شراكاتها المالية وتمكين عدد متزايد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى فرص الاستثمارات البديلة. واختارت الشركة موقعها داخل مركز دبي المالي العالمي نظراً لمكانة دبي كبوابة رئيسية للشركات الاستثمارية العالمية التي تسعى لاغتنام الفرص في المنطقة.

Also read انطلاق المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية المهاجرة في تطوير النظم الصحية

دعم رأس المال الخاص والنمو الاقتصادي

يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، مما يجعله القاعدة المفضلة للشركات التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر هذا الحضور لشركة بلاكستون فرصة للإسهام في تعزيز دور رأس المال الخاص، الذي تتنامى أهميته بشكل ملحوظ في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق قيمة طويلة الأمد للجميع.

Advertisement

الشبكة الواسعة للشركاء والمستثمرين

وقد نجحت شركة بلاكستون في بناء شبكة توزيع ضخمة تضم أكثر من 40 جهة شريكة في المنطقة لدعم أعمالها المتطورة في مجال إدارة الثروات الخاصة. ومن المتوقع أن يدعم المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي مواصلة نمو هذه الأعمال الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس ثقة كبيرة في السوق المحلية والإقليمية.

تمكين الوصول للاستثمارات العالمية

تستمر بلاكستون في التركيز على تقديم خدمات مالية مبتكرة تتيح للمستثمرين المحليين فرصة الوصول إلى استثمارات عالمية متنوعة. ويهدف هذا التوسع إلى سد الفجوة بين رأس المال المحلي والفرص الاستثمارية العالمية، مما يعزز من التنوع الاقتصادي ويوفر خيارات استثمارية متقدمة للجمهور المستهدف في المنطقة.