بلتون القابضة تسجل أرباحًا بـ1.178 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026

بلتون القابضة تعلن عن أرباح مجمعة بقيمة 1.178 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مع ارتفاع حاد في إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام الماضي.

أعلنت شركة بلتون القابضة عن نتائجها المالية للصورة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مشيرة إلى تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 1.178 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الرقم بعد انخفاض طفيف نسبته 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث كانت الأرباح آنذاك عند مستوى 1.575 مليار جنيه.

ارتفاع إيرادات الفوائد والأرباح المجمعة

أظهرت البيانات المالية الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية نمواً قوياً في جانب الإيرادات التشغيلية، حيث سجلت شركة بلتون القابضة صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 14.148 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ4.942 مليار جنيه فقط خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

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فيما يخص الجانب المتعلق بخصائص المؤسسات المالية، ارتفع صافي إيرادات الفوائد لشركة بلتون القابضة إلى 9.3 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2026، وهو رقم يتجاوز بكثير الـ3.04 مليار جنيه المسجلة في العام الماضي. وقد ساهم هذا الارتفاع في تعويض جزء من التراجع في صافي الأرباح الإجمالي.

تفاصيل الدخل ومصروفات الفوائد

وصل إجمالي إيرادات الفوائد لشركة بلتون القابضة إلى 16.739 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2026، مقارنة بنحو 7.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع الكبير التوسع في حجم العمليات والمنتجات المالية المقدمة من قبل الشركة خلال هذا الربع من العام.

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من جهة أخرى، ارتفعت مصروفات الفوائد لشركة بلتون القابضة لتصل إلى 7.439 مليار جنيه، مقابل 4.213 مليار جنيه تم تسجيلها خلال الفترة المقارنة من عام 2025. ويشير هذا الفرق إلى التغيرات في هيكل التكاليف التمويلية التي تواجهها الشركة في ظل ظروف السوق الحالية.

أرباح السهم والقوائم المالية المستقلة

على مستوى عائد المساهمين، بلغ نصيب السهم الأساسي من صافي أرباح الفترة الحالية لشركة بلتون القابضة نحو 0.09 جنيه، مقارنة بـ0.17 جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد عكست هذه الأرقام التأثير المباشر لانخفاض صافي الأرباح المجمعة على قيمة السهم الواحد في السوق.

على صعيد القوائم المالية المستقلة، أظهرت شركة بلتون القابضة تحولاً جذرياً من الخسائر إلى الأرباح، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 405.548 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وفي المقابل، كانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغت 198.062 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للشركة الفرعية.