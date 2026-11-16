بلتون القابضة تسجل إيرادات قياسية بنهاية 2026 مع توسع في رأس المال المخاطر

بلتون القابضة تحقق نموا قويا في الأصول المدارة والإيرادات التشغيلية بنهاية سبتمبر 2026، رغم تراجع صافي الأرباح، مع تحقيق عوائد استثنائية في رأس المال المخاطر.

حققت مجموعة بلتون القابضة أداءً مالياً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة في المجموعة لتصل إلى 68.9 مليار جنيه مصري. هذا الرقم يعكس نموًا سنويًا مذهلاً بنسبة 125%، مما يؤكد قدرة المجموعة على توسيع قاعدة خدماتها المالية والاستثمارية في السوق المحلي.

تحديات قطاع رأس المال المخاطر وعوائد بيرد نيست

سجل قطاع رأس المال المخاطر بمجموعة بلتون القابضة إيرادات صافية بقيمة 250 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، محققًا نمواً سنويًا بنسبة 81%.

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واستقر إجمالي الأصول المدارة في هذا القطاع الخاص عند نحو 2.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، مما يدل على نمو متوازن بين حجم الأصول وتوليد الإيرادات.

وكان النمو القوي في الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بنجاح عملية التخارج من منصة "بيرد نيست"، والتي حققت عائدًا على رأس المال بلغ 3.5 مرة.

وقد سجل معدل العائد الداخلي لهذه الاستثمارات قيمة عالية جداً قدرها 80%، مما يعكس دقة في اختيار الفرص الاستثمارية وإدارة المحافظ المالية بفعالية. توسع نشاط الترويج والعقاري وتأجير التمويلي

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ارتفعت إيرادات نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب بمجموعة بلتون القابضة بنسبة 8% على أساس سنوي، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 908 ملايين جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن الأداء العام لأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها المجموعة، وفقاً لنتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

سجلت محفظة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم بمجموعة بلتون القابضة نحو 16.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بينما بلغت إيرادات التشغيل للنشاط نحو 2.4 مليار جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة تراجعاً في محفظة النشاط السنوي بنحو 5%، رغم تحقيق نمو ربع سنوي بنسبة 5%، بما يعكس تحسناً تدريجياً في الأداء مقارنة بالربع السابق.

أداء التمويل العقاري ومصادر الفوائد

ارتفعت محفظة نشاط التمويل العقاري بمجموعة بلتون القابضة بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى نحو 10.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026.

وحققت الشركة إيرادات تشغيل من نشاط التمويل العقاري بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال الفترة، محققة نمواً بنسبة 23% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد لمجموعة بلتون القابضة 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 3.04 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

تراجع صافي الأرباح وتحول القوائم المالية المستقلة

سجلت شركة بلتون القابضة صافي أرباح مجمعة بقيمة 1.178 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.575 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

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وهو ما يمثل تراجعاً قدره 25.2%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، رغم الارتفاع الكبير في الإيرادات التشغيلية الإجمالية.

وانتقل صافي إيرادات الفوائد في القوائم المالية المستقلة لشركة بلتون القابضة لتسجل قيمة إجمالية بلغت 16.739 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتحولت الشركة من تحقيق صافي خسائر قدرها 198.062 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 405.548 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ربحية السهم وتوجهات الأرباح المستقبلية

على مستوى ربحية السهم، بلغ نصيب السهم الأساسي من صافي أرباح الفترة نحو 0.09 جنيه، مقارنة بـ 0.17 جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية الإجمالي لبلتون القابضة إلى 14.148 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 4.942 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وزادت مصروفات الفوائد للشركة إلى 7.439 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.213 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في العمليات التمويلية والاستثمارية.

وتظهر الأرقام تبايناً بين نمو الإيرادات التشغيلية والأصول المدارة، وبين تراجع صافي الربح الصافي الإجمالي، مما يشير إلى تعقيدات في هيكل التكاليف والاستثمارات طويلة الأجل.