تعادل المنتخب المصري مع بلجيكا 1-1 في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026 أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط الرياضية والإعلامية البلجيكية بسبب الأداء المخيب للآمال للشياطين الحمر، بينما حظي المنتخب المصري بإشادة واسعة.

أحدث تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره ال مصر ي بنتيجة 1-1 في الافتتاح الرسمي لمشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026 حالة من الخيبة والغضب العارم في الأوساط الرياضية والإعلامية البلجيكية، حيث ظهر الشياطين الحمر بمستوى بعيد كل البعد عن التوقعات والطموحات المرتبطة بفريق يضم مجموعة من أبرز النجوم في كرة القدم العالمية.

من جهتها، أشادت وسائل الإعلام العالمية和多همة بأداء المنتخب المصري الذي قدم مباراة قوية ومثيرة وأظهر روحًا قتالية عالية، ونجح في انتزاع نقطة ثمينة من أحد المرشحين الرئيسيين للبطولة. وأثارت هذه النتيجة أسئلة كبيرة حول جاهزية المنتخب البلجيكي ومدى قدرته على المنافسة في هذه النسخة من المونديال. افتتحت صحيفة "نيوسبلاد" البلجيكية، عبر رئيس تحريرها لودو فانديفال، نيران النقد against اللاعبين بلهجة لاذعة، مؤكدًا أن الحرارة المرتفعة لا يمكن أن تكون عذرًا للأداء المتواضع.

وقال فانديفال: "بعد التبديلات، تحسن الأداء خلال النصف ساعة الأخيرة، لكن التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة لن تتكرر أمام إيران. لقد تصرف اللاعبون كالحملان وافتقدوا للحماس والروح القتالية المطلوبة". وكان لاعب الوسط أمادو أونانا أحد أبرز المستهدفين بالنقد بعد حصوله على تقييم متدني جدًا بلغ 3 من 10، بسبب أخطائه الفنية المتكررة وتمريراته البطيئة التي عطلت بناء الهجمات البلجيكية.

كما تعرض الثنائي الهجومي لياندرو تروسارد وتشارلز دي كيتيلير لانتقادات حادة بسبب فشلهما في creating فرص حقيقية أو تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة منهما. في المقابل، نال حارس المرمى تيبو كورتوا إشادة واسعة حيث كان بطلًا في شباك مرماه، حيث تصدى لعديد من الفرص الخطيرة وساهم بشكل مباشر في خروج بلجيكا بنقطة التعادل. كما برز المدافع براندون ميشيل كأحد النقاط المضيئة الوحيدة في دفاع بلجيكا بفضل أدائه المميز والثابت.

واعترف المدافع تيموثي كاستاني بضعف الأداء، مؤكدًا أن الفريق ارتكب أخطاء فنية كثيرة وخسر عددًا كبيرًا من الالتحامات. وقال كاستاني: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وربما كان التوتر سببًا في ذلك، لكن ما حدث لا يمكن اعتباره طبيعيًا لمستوى منتخب بلجيكا". أما على صعيد الإصابات، فأثار تراجع مستوى الجناح الموهوب جيريمي دوكو مخاوف الجهاز الفني، قبل أن يكشف المدرب رودي جارسيا أن اللاعب كان يعاني من مشكلات في التنفس استدعت استبداله لتجنب تفاقم حالته.

ورغم العموم السلبي، منحت الدقائق الأخيرة من المباراة بعض بارقات الأمل للجماهير البلجيكية بعد تحسن الأداء مع إشراك ماكسيم دي كويبر ونيكولاس راسكين، إلى جانب عودة المهاجم روميلو لوكاكو الذي لعب دورًا مهمًا في هدف التعادل Belgium. ورأي الخبراء أن المواجهة المقبلة أمام إيران أصبحت ضرورة حقيقية وحاسمة للمدرب رودي جارسيا واللاعبين، حيث أن الفوز أصبح شرطًا أساسيًّا لتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تهدد طموحات بلجيكا مبكرًا في البطولة، خاصة في مجموعة تعتبر بالغة الصعوبة





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