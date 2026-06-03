بلجيكا تتفوق على كرواتيا 2-0 في ودية تحضيرية لكأس العالم 2026

فاز منتخب بلجيكا على كرواتيا 2-0 في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026، حيث سجل تيليمانس ولوكاكو، وأكد دي بروين على أهمية التحضير الجيد للمونديال رغم الفوز

في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 ، حقق منتخب بلجيكا فوزًا وديًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-0 في مواجهة جمعتهما مساء الثلاثاء. سجل يوري تيليمانس الهدف الأول عند الدقيقة 38 مستغلًا فرصة داخل منطقة الجزاء، بينما أكد روميلو لوكاكو تفوق بلجيكا بهدف ثانٍ في الثواني الأخيرة بعد تمريرة من هانز فاناكن.

أعرب كيفين دي بروين عن رضاه عن الأداء التكتيكي الجيد للفريق والحد من خطورة الخصم، مؤكدًا أن الانتصار يمنح دفعة معنوية لكن يجب عدم المبالغة في التوقعات لأن كأس العالم يختلف تمامًا عن المباريات الودية. سيلتقي منتخب بلجيكا بتونس في بروفة ودية أخيرة قبل انطلاق المونديال، حيث يخوض منافسات المجموعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا. بينما سيخوض منتخب كرواتيا مواجهة ودية أمام سلوفينيا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم في مجموعة صعبة تضم إنجلترا وغانا وبنما





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