حقق بنكا الأهلي المصري ومصر زيادة بنسبة 36.7% في إجمالي صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل المجموع إلى 196.510 مليار جنيه.

حقق قطاع البنوك المصرية أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي صافي أرباح بنكي الأهلي المصري ومصر معاً إلى 196.510 مليار جنيه. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ143.742 مليار جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة المناظرة من عام 2025، حيث سجلت القوائم المالية ارتفاعاً قدره 52.768 مليار جنيه، محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ نحو 36.7%. وقد جاءت هذه النتائج لتعكس ديناميكية قوية في القطاع المصرفي المصري، مدعومة بتحسن هامش صافي الفائدة وقوة العائد على الأصول، مما عزز من مكانة البنوك التجارية الكبرى كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في البلاد. وتُظهر هذه الأرقام قدرة المؤسسات المالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

الأداء المالي القوي للبنك الأهلي

تصدر البنك الأهلي المصري قائمة المؤسسات المصرفية من حيث الأداء، حيث ارتفع صافي أرباحه بشكل كبير ليصل إلى 139.040 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026. كان هذا الرقم نتيجة ارتفاع مباشر من 93.519 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2025، مما يعكس زيادة صافية قدرها 45.521 مليار جنيه. وسجل البنك الأهلي معدل نمو سنوي يقارب 48.7%، وهو رقم غير مسبوق يعزز من هيمنته في السوق المصرفي المصري ويؤكد فعاليته في توليد الأرباح من خلال محفظته الائتمانية الواسعة وقاعدة عملائه المتنوعة، مما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي المصري.

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ارتفاع أرباح بنك مصر

على الرغم من صغر حجمه النسبي مقارنة بالأهلي، سجل بنك مصر نتائج مالية إيجابية ومطمئنة، حيث بلغ صافي أرباحه 57.470 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري. قارنت هذه الأرقام بـ50.223 مليار جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة المقابلة من عام 2025، لتسجل زيادة قدرها 7.247 مليار جنيه. ووصل معدل النمو السنوي لبنك مصر إلى نحو 14.4%، وهو معدل يعكس كفاءة إدارة البنك في استثمار الموارد وتوسيع دائرته المصرفية، مما يثبت قدرة البنوك الحكومية الأخرى على تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في تعزيز التنافسية داخل السوق المصرفي.

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العوامل الدافعة للنمو المصرفي

يعود هذا النمو المالي الملحوظ إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والسياسات النقدية التي طبقتها البنوك خلال النصف الأول من 2026. حيث استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى توسيع هوامش صافي الفائدة (NIM)، مما عزز من قدرتها على توليد الدخل من الأنشطة التقليدية. كما ساهم التحسن في جودة المحفظة الائتمانية وقلة حالات التعثر المالي في خفض مخصصات الخسائر المتوقعة، مما ساعد بشكل مباشر على زيادة صافي الأرباح. كما أن التركيز على المنتجات المالية عالية الهامش، مثل خدمات الاستثمار وإدارة الثروات، ساعد البنوك على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النشاط الائتماني التقليدي فقط، مما يعزز من مرونتها المالية.

التأثير على المستثمرين والاقتصاد

تترجم هذه النتائج المالية القوية مباشرةً إلى عوائد محتملة للمساهمين والمستثمرين في سوق رأس المال المصري. حيث تشير النسب المرتفعة لصافي الأرباح إلى احتمالية قيام البنوك بتوزيع أرباح نقدية أكبر على المساهمين، مما يزيد من جاذبية أسهم البنوك للاسترشاد في المحافظ الاستثمارية. كما يعزز هذا الأداء من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، حيث يُظهر استقرار القطاع المصرفي وقدرته على صموده أمام الضغوط الخارجية. كما أن قوة الأرباح تسهم في دعم القدرة الائتمانية للبنوك لتمويل المشاريع القومية والاستثمارات الصناعية، مما يخلق حلقة إيجابية من النمو الاقتصادي الشامل الذي يستفيد منه مختلف قطاعات المجتمع.