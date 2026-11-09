بنك البركة يحقق أرباحا صافية بـ2.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

كشف بنك البركة عن نمو قوي في أرباحه وودائعه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مدعوما بتوسع في التمويلات وزيادة في حقوق الملكية إلى 17.3 مليار جنيه.

أظهرت النتائج التشغيلية والمالية لبنك البركة - مصر نمواً قوياً ومستداماً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث سجل البنك أداءً استثنائياً دفع عجلة الأرباح نحو مستويات قياسية. ارتفعت أرباح البنك قبل خصم الضرائب لتصل إلى 4.30 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2026، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة العمليات وتحقيق الإيرادات.

الأرباح الصافية وعائدات رأس المال

سجل بنك البركة - مصر صافي أرباح بعد الضريبة قدرها 2.94 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مؤكداً قوة مركزه المالي وقدرته على توليد قيمة عالية للمستثمرين. جاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع مستمر في الإيرادات التشغيلية وتوسع مدروس في مختلف الأنشطة التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء من أفراد وشركات.

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وقد تعززت مؤشرات الربحية الرئيسية، حيث بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) نحو 2.4%، بينما سجل معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) ارتفاعاً ليصل إلى 23.9%. تؤكد هذه النسب قدرة بنك البركة - مصر على تحقيق عوائد مجزية ومستدامة، مدعومة بمتانة مركزه المالي وكفاءة نموذج الأعمال المتبع في إدارة المحفظات الائتمانية.

نمو الأصول والودائع العملاء

فيما يتعلق بالمركز المالي الشامل، ارتفع إجمالي أصول بنك البركة - مصر بنسبة 8.8% لتصل إلى 158.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. كما سجلت إجمالي حقوق الملكية نمواً قوياً بمقدار 10.6%، ليبلغ حجمها 17.3 مليار جنيه، مما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على امتصاص الصدمات المالية.

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شهدت ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 133.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 10.6 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2025، مسجلةً معدل نمو بنسبة 8.7%. جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع الأفراد بقيمة 11.4 مليار جنيه، بنسبة نمو فاقت 13.8%، لتصل إلى 94.3 مليار جنيه، مستحوذةً على نسبة 70.7% من إجمالي ودائع العملاء.

توسع محفظة التمويلات والائتمانات

واصل بنك البركة - مصر التوسع في أنشطته التمويلية، حيث ارتفع رصيد محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء إلى 88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. مثلت هذه الزيادة زيادة قدرها 12.1 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قوي بلغ 15.9%، مما حسن نسبة التمويلات إلى الودائع لتسجل 66.1% مقابل 61.9% في ديسمبر 2025.

في قطاع الشركات، ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات لتصل إلى 66.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.1 مليار جنيه ونمو بنسبة 15.7%. وقد دفع هذا النمو أداء قوي لمحفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة، التي سجلت نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 62.6 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 4.3 مليار جنيه.

أداء تجزئة البنوك والخدمات الرقمية

شهد قطاع التجزئة المصرفية نقلة نوعية، حيث ارتفعت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد بنسبة 16.7% لتصل إلى 21.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالأداء المتميز لمحفظة التمويلات الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 16.8% لتبلغ 20.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار نمو محفظة بطاقات الائتمان بنسبة 26.9% لتصل إلى 595 مليون جنيه.

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صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر، بأن مؤشرات الربع الثالث تظهر نجاح البنك في تحقيق النمو المتوازن. وأكد أن البنك يركز على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي وتقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة، مع الاهتمام بتطوير الخدمات الرقمية اعتماداً على أحدث الأنظمة التكنولوجية لضمان استدامة النمو وتوسيع قاعدة العملاء.