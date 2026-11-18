أسعار الفائدة والتضخم تدفع بنك نكست لرفع القروض 45% والأصول 23% في 2026، بينما سجلت مجموعة إي اف جي أرباحاً تشغيلية قوية بعد استثناء البنود غير المتكررة.

أظهر بنك نكست أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث سجل نموًا ملحوظًا في محفظة القروض والأصول المصرفية الأساسية. وفي مواجهة تحديات ارتفاع التكاليف والمقارنات الصعبة، تمكنت المؤسسة من تعزيز قدرتها على التوسع الائتماني، مما يعكس مرونة كبيرة في السوق المصري رغم تراجع إجمالي الإيرادات.

نتائج بنك نكست التشغيلية والتمويلية

سجل بنك نكست تراجعًا في إجمالي إيراداته بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2026. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع قاعدة المقارنة، والتي شملت أرباحًا غير تشغيلية استثنائية ناتجة عن بيع أصول غير أساسية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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في المقابل، شهد صافي الدخل من العائد نموًا قويًا ببنك نكست بنسبة 19%، ليسجل 1.5 مليار جنيه. وساعد هذا النمو في تعويض الانخفاض في الإيرادات العامة، مدعومًا بتوسع ملحوظ في قاعدة الأصول المدرة للعائد. كما ارتفع صافي دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 231 مليون جنيه، مدفوعًا بانتعاش نشاط التمويل التجاري وزيادة رسوم البطاقات والخدمات الرقمية.

على صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول بنك نكست بنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 117.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وزادت محفظة صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بنسبة 45% لتسجل 60.8 مليار جنيه، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 95.9 مليار جنيه.

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تطور المصروفات والمخصصات الائتمانية

شهدت بنود التكاليف في بنك نكست ارتفاعات حادة خلال الفترة، حيث زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 51% على أساس سنوي، لتصل إلى مليار جنيه. وتعكس هذه الزيادة زيادة في مصروفات العاملين ذات الطابع غير المتكرر، وتعديلات الأجور لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى استمرار الاستثمارات في البنية التكنولوجية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

كما ارتفعت المخصصات بنسبة 47% على أساس سنوي، لتسجل 72 مليون جنيه، بالتزامن مع النمو المتواصل في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية. وبالمقارنة مع صافي الأرباح، بلغت مساهمة بنك نكست في صافي أرباح مجموعة إي اف جي القابضة نحو 228 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية.

وسجل صافي الربح المستقل لبنك نكست بعد الضرائب 442 مليون جنيه خلال الفترة. وتظهر هذه الأرقام قدرة البنك على الحفاظ على الربحية despite ارتفاع النفقات التشغيلية والمخصصات الائتمانية المرتبطة بتوسع المحفظة.

أداء مجموعة إي اف جي القابضة

على مستوى المجموعة الأكبر، أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة نتائج أعمالها للربع الثالث من 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 مليار جنيه. وشهدت subsidiaries نموًا قويًا، حيث ارتفعت إيرادات إي اف جي هيرميس بنسبة 36% إلى 2.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات إي اف جي فاينانس بنسبة 26% إلى 1.9 مليار جنيه.

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في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة 20% سنويًا، ليصل إلى 4.6 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية نحو 720 مليون جنيه، بتراجع 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتوضح المجموعة أن هذا التراجع يعزى بشكل كبير إلى البنود الاستثنائية. فباستبعاد الأرباح غير التشغيلية الناتجة عن بيع أصول خلال الربع الثالث من 2025، ومصروفات العاملين غير المتكررة في 2026، كان صافي الربح سيبلغ نحو 805 ملايين جنيه. وهذا يحقق نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 96%، مما يؤكد قوة الأداء التشغيلي الأساسي لأنشطة المجموعة وبنك نكست.