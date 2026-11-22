كشف بنك أبوظبي الأول مصر عن صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 433.6 مليار جنيه وتوسع ملحوظ في محفظة القروض.

حقق بنك أبوظبي الأول مصر نتائج مالية استثنائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2026، حيث سجل صافي أرباح بلغ 13.3 مليار جنيه. ومن بين هذا المجموع الكلي، تم تسجيل 5.4 مليار جنيه فقط خلال الربع الثالث من العام، مما يعكس زخماً قوياً في الأداء التشغيلي والربحي. يأتي هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية المتبعة من قبل البنك لتعزيز كفاءة الأداء العام وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاعات الشركات والأفراد على حد سواء.

النتائج المالية ونمو الأصول خلال النصف الأول

كشفت البيانات المالية الرسمية الصادرة عن بنك أبوظبي الأول مصر عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 433.6 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2026. وبالنسبة لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للعملاء، فقد سجلت قيمة 176.4 مليار جنيه، مما يمثل زيادة صافية بقيمة 18 مليار جنيه مقارنة بالفترات السابقة. وفيما يتعلق بمصادر التمويل، بلغت محفظة ودائع العملاء نحو 311.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في حين سجلت حقوق الملكية 75.1 مليار جنيه.

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تعزيز القاعدة الرأسمالية وزيادة الدخل التشغيلي

ساهمت تلك الأرقام في تعزيز القاعدة الرأسمالية لبنك أبوظبي الأول مصر بشكل كبير، مما يدعم قدرته على مواصلة التوسع في أنشطته المصرفية المتنوعة. وعلى صعيد مؤشرات النشاط الرئيسي، سجل صافي الدخل من العائد نحو 21.3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بتوسع البنك في تقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

مساهمات البنك في دعم الاقتصاد الوطني

في خطوة تؤكد دوره كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، سدد بنك أبوظبي الأول مصر ضرائب بقيمة 6.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. ويأتي هذا السداد في إطار المساهمة الفعالة للبنك في دعم موارد الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومن جانبه، أوضح أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالبنك، أن استراتيجية البنك خلال العام الجاري ركزت بشكل أساسي على إعادة هيكلة المركز المالي.

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التوجهات المستقبلية والرؤية الاستراتيجية 2027

أضاف أحمد عيسى أن البنك سيواصل خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وعام 2027 التركيز على تسريع وتيرة المعاملات الرقمية ورفع كفاءة التشغيل. وقال إن البنك يستفيد من الخبرة الإقليمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول والمعرفة العميقة بالسوق المحلية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والشركاء والمساهمين. ويواصل البنك تطوير أنشطته في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

تعزيز الحلول الرقمية والرقمية للعملاء

مع التوسع في حلول إدارة التدفقات النقدية للشركات والخدمات الرقمية، يستفيد بنك أبوظبي الأول مصر من الإمكانات والخبرات الإقليمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول. وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم خدمات متميزة تلبي متطلبات السوق المتغيرة. وتعد مجلة اقتصادية شاملة، التي تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر، من أبرز المصادر التي تغطي هذه التطورات الاقتصادية الهامة في مصر.