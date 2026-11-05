بنك مصر يحقق أرباحًا صافية قدرها 67.885 مليار جنيه في النصف الأول من 2026

كشف بنك مصر عن أرباح صافية بلغت 67.885 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بنمو 11.3%، وسط ارتفاع صافي العائد إلى 92.742 مليار جنيه، ليؤكد هيمنته المالية.

حقق بنك مصر نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزًا بكثير التوقعات السابقة، حيث سجل أرباحًا مجمعة قبل ضريبة الدخل بقيمة 106.5 مليار جنيه. هذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 91.04 مليار جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مما يعكس معدل نمو سنوي وصل إلى 17%. وقد جاءت هذه الأرباح الصافية بعد خصم تكاليف التشغيل والاستثمارات الضخمة التي قام بها البنك لتوسعة محفظته الائتمانية وتعزيز بنائه التحتية الرقمية.

ارتفاع صافي الأرباح مع نمو العائدات

كشف قائمة الدخل المجمعة للبنك مصر، التي غطت الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن وصول صافي أرباح الفترة إلى 67.885 مليار جنيه. هذا المستوى من الربحية يمثل ارتفاعًا ملحوظًا عن 60.985 مليار جنيه المسجلة خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ نحو 11.3%. ويبرر هذا النمو القوي في صافي الربحية الكفاءة التشغيلية العالية التي حققها البنك، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لديه لتحقيق أقصى عائد ممكن.

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توزيعات الأرباح ودخل المتاجرة

سجلت الأنشطة الأساسية للبنك تنوعًا قويًا في مصادر الإيرادات، حيث بلغ صافي الدخل من العائد نحو 92.742 مليار جنيه، وهو ما يمثل العمود الفقري للأرباح. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 22.432 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس قوة الخدمات المالية غير التقليدية. كما سجلت توزيعات الأرباح بقيمة 1.881 مليار جنيه، وبلغ صافي دخل المتاجرة 27.879 مليار جنيه، فيما حقق البنك أرباحًا من الاستثمارات المالية بقيمة 14.5 مليار جنيه.

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عبء الضرائب وتكاليف التشغيل

على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، إلا أن مصروفات ضرائب الدخل ارتفعت بشكل مطرد، حيث بلغت نحو 38.631 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026. مقارنة بـ 30.057 مليار جنيه التي تم دفعها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، يظهر ذلك التزام البنك بتشريعات الضرائب المحلية وتحمل عبئها الوطني. هذا الارتفاع في الضرائب يتماشى مع حجم الأرباح المتنامي، ويوضح أن صافي الأرباح المحقق هو نتيجة حقيقية للنمو التشغيلي بعد الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والضريبية.

توقعات السوق والأداء المستقبلي

تؤكد هذه النتائج المالية المتينة استمرار بنك مصر في موقعه الريادي ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث يظهر الأداء القوي خلال النصف الأول من 2026 مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية. مع استمرار ارتفاع صافي العائد وتوزيع الأرباح، يتوقع المحللون أن يحافظ البنك على زخمه الإيجابي، خاصة مع خطط التوسع المحددة في الخدمات الرقمية وتمويل المشاريع الكبرى. هذه الأرقام تضع البنك في مركز قوي لتمويل المبادرات الحكومية واستراتيجيات التنمية المستدامة في البلاد.